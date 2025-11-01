বাংলাদেশ সমর্থকদের আচরণ ভালো লাগেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচের

চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ নিশ্চিত হওয়ার পর হতাশায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাংলাদেশের সমর্থকরা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শেষ টি–টোয়েন্টি জুড়েই গ্যালারিতে শোনা গেছে ‘ভুয়া, ভুয়া’ স্লোগান। এমনকি কিছু খেলোয়াড়ের নাম ধরেও চলেছে দুয়োধ্বনি।
এই শব্দের অর্থ জানতে কৌতূহল দেখিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ও সাবেক বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ড্যারেন স্যামি। পরে অর্থ জেনে তিনি খোলামেলাভাবে জানালেন, বাংলাদেশের সমর্থকদের এমন আচরণ মোটেও ভালো লাগেনি তার।
স্যামি বলেন, “নিজেদের খেলোয়াড়দের যেভাবে তারা ট্রিট করল, সেটা আমার ভালো লাগেনি। শুনলাম তারা ‘ভুয়া, ভুয়া’ বলছে। আমি জেনে নিয়েছি এর মানে কী। আপনি যখন মাঠে আসবেন, আপনি ভক্ত। প্রতিটি খেলোয়াড়ই তার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের হেয় না করে বরং সমর্থন দিন—এটাই একজন প্রকৃত ভক্তের কাজ।”
তিনি আরও বলেন, “আমি জানি, সবাই চায় বাংলাদেশ দল ভালো করুক। তাই বেশি সমর্থন ও প্রেরণা দিলে দল আরও এগিয়ে যাবে।”
শুক্রবারের ম্যাচে বাংলাদেশ ১৫১ রানের টার্গেট দিয়েও হেরেছে ৫ উইকেটে। ১৯ বল বাকি থাকতে জয় তুলে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আগের দুই ম্যাচের মতো এ দিনও ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভুগেছে স্বাগতিকরা। তিন ম্যাচেই বাংলাদেশের ব্যাটিং পারফরম্যান্স ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।
বাংলাদেশের ক্রিকেট কাঠামো ও সংস্কৃতি নিয়েও সমালোচনা উঠেছে। কেউ ভালো করলেই তাকে মাথায় তুলে রাখা, আর ব্যর্থ হলে গালাগাল—এই চক্রটিই যেন ক্রিকেট জাতি হিসেবে অস্থিরতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।