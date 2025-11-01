সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘নূর ভাই বেঁচে আছেন, সে বেঁচে থাকা মৃত‍্যুর চেয়ে একটু ভালো’

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১৪
অভিনেতা-নির্মাতা আফজাল হোসেন ও আসাদুজ্জামান নূর। ছবি: কোলাজ ইত্তেফাক

দেশের বরেণ্য অভিনেতা ও সংস্কৃতি অঙ্গনের চেনা মুখ আসাদুজ্জামান নূর। গতকাল (৩১ অক্টোবর) ছিল তার জন্মদিন। গুণী এই শিল্পীর জন্মদিন উপলক্ষে তাকে নিয়ে একটি স্মৃতিচারণমূলক ফেসবুক পোস্ট করেছেন আরেক স্বনামধন্য অভিনেতা-নির্মাতা আফজাল হোসেন। 

মঞ্চ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে নূরের অভিনয় তাকে বারবার ভাবিয়েছে জানিয়ে আফজাল লিখেন— ‘কীভাবে এত স্বাভাবিক থেকেও কেউ দুর্দান্ত অভিনয় করতে পারেন!’

নূরের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ আফজাল হোসেন বলেন, নূরের কণ্ঠ আর উচ্চারণে এমন এক মাধুর্য আছে, যা ‘সুবাসের মতো নীরবে অনুভবকে আলিঙ্গন করে। তার শিল্পীসত্তার পরিচয় কারও জানা না থাকলেও মানুষটার কোমল ব‍্যাক্তিত্বের আকর্ষণ এড়ানো খুব সহজ নয়।’

বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা হিসেবে নিজের শুরুর সময়ের একটি স্মৃতি টেনে আফজাল লেখেন, ‘তিনি দেশের বড় একটা বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানের কর্তা, আমি একই ক্ষেত্রে শক্ত ভিত্তি তৈরির জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করে চলেছি- এ দুই পরিচয়ের মধ্যে অনেক দূরত্ব কিন্তু যখন ভালো কাজ করতে পারার প্রতি সন্মান দেখিয়ে কেউ একজন কারো প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন- তা সামান্য থেকে হঠাৎ মনে রাখার মতো সম্পর্কে উন্নীত হয়।’

নাট্যজীবনে নূর ‘নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়’-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর আফজাল ‘ঢাকা থিয়েটার’-এর। তবু তারা একে অপরের কাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। 

আফজাল লেখেন, ‘যে সব মানুষকে আমি বিশেষভাবে সন্মান করি, তাদের সাথে খানিকটা দূরত্ব থাকুক— এটা চাই। কিন্তু কেউ চলে গেলে মনে হয়, তুমি তো পারতে, আরো কাছের হতে।’

শেষে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘নূর ভাই বেঁচে আছেন। সে বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়ে একটু ভালো। নূর ভাই ফিরবেন, আরও কাছের হয়ে ওঠার সুযোগটা পাব, এমন আশায় রয়েছি। শুভ জন্মদিন আসাদুজ্জামান নূর, নূর ভাই।’

সত্তর ও আশির দশকের নাটক ও মঞ্চে নিজের স্বকীয় অভিনয় দিয়ে দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন আসাদুজ্জামান নূর।

হুমায়ূন আহমেদের ‘কোথাও কেউ নেই’ নাটেকে ‘বাকের ভাই’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি এক প্রজন্মের স্মৃতিতে অমর হয়ে ওঠেন তিনি। 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

আসাদুজ্জামান নূর অভিনেতা আফজাল হোসেন ফেসবুক স্ট্যাটাস

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

