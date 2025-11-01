সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
আবারও টেস্ট নেতৃত্বে ফিরছেন নাজমুল হোসেন শান্ত!

বাংলাদেশ টেস্ট দলের নেতৃত্বে ফিরছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। বিসিবির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ওয়ানডে নেতৃত্ব হারানোর পর কিছুটা হতাশ থাকলেও এবার আবারও টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন তিনি।

গত জুনে কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সফরের দ্বিতীয় টেস্ট শেষে নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন শান্ত। এরপর থেকে টেস্ট দলের নতুন অধিনায়ক নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলছিল বিসিবির ভেতরে।

ওয়ানডে ফরম্যাটে মেহেদী হাসান মিরাজের ওপর নেতৃত্বের বাড়তি চাপ পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছে বোর্ড। ফলে টেস্টে নতুন নেতৃত্ব বেছে নিতে হয় বিসিবিকে।

শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশের রাতেই বোর্ড কর্মকর্তারা নাজমুল হোসেন শান্তর সঙ্গে কথা বলেন। সূত্র জানায়, আলোচনার পর শান্ত নেতৃত্বে ফেরার বিষয়ে ইতিবাচক মত দেন এবং বিসিবিকেও আশ্বস্ত করেন।

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম শুক্রবার রাতে টি–টোয়েন্টি সিরিজের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান শেষে পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে এ বিষয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই টেস্ট দলের নেতৃত্বে শান্তর নাম চূড়ান্ত হয়।

এর আগে সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে আলোচনায় ছিলেন লিটন কুমার দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজ। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রথম টি–টোয়েন্টিতে হারের পর সতীর্থ শামীম হোসেনকে নিয়ে লিটনের মন্তব্যটি বোর্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে, মিরাজের নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাননি পরিচালকরা।

সব দিক বিবেচনায় নাজমুল হোসেন শান্তকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করেছে বিসিবি। তিন সংস্করণের জন্য আলাদা অধিনায়ক রাখার নীতিও বহাল রাখছে বোর্ড।

