সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নতুন পাসকি এনক্রিপশন চালু করল হোয়াটসঅ্যাপ

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৪২
ছবি: সংগৃহীত

আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ‘পাসকি এনক্রিপশন’ সুবিধা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এই নিরাপত্তা ফিচারের ফলে এখন থেকে পাসওয়ার্ড বা জটিল এনক্রিপশন কোড মনে রাখার প্রয়োজন হবে না। ব্যবহারকারীরা আঙুলের ছাপ, মুখাবয়ব শনাক্তকরণ বা ফোনের স্ক্রিন লকের মাধ্যমে চ্যাট ব্যাকআপ সুরক্ষিত রাখতে পারবেন।

২০২১ সালে হোয়াটসঅ্যাপ প্রথমবারের মতো চ্যাট ব্যাকআপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সুবিধা চালু করেছিল, যা সে সময় বড় কোনো মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে ছিল যুগান্তকারী উদ্যোগ। তবে সেই সুবিধা ব্যবহার করতে ব্যবহারকারীদের হয় একটি পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হতো, নয়তো ৬৪ অঙ্কের এনক্রিপশন কোড সংরক্ষণ করতে হতো। এতে ফোন হারানো বা নতুন ডিভাইসে স্থানান্তরের সময় সমস্যায় পড়তেন অনেকেই।

নতুন পাসকি ব্যবস্থায় সেই জটিলতা দূর হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, ব্যবহারকারীর ফোনে আগে থেকেই থাকা বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন—যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেস আইডি বা স্ক্রিন লক—ব্যবহার করেই এখন ব্যাকআপ এনক্রিপশন সক্রিয় করা যাবে।

সুবিধাটি চালু করতে ব্যবহারকারীকে হোয়াটসঅ্যাপের Settings → Chats → Chat Backup → End-to-End Encrypted Backup–এ গিয়ে এনক্রিপশন অন করতে হবে।

পাসকি এনক্রিপশন সক্রিয় করার পর চ্যাট ব্যাকআপের কোনো তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ, গুগল ড্রাইভ কিংবা আইক্লাউড কেউই দেখতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর চ্যাট ইতিহাস, ছবি, ভিডিও ও ভয়েস নোট সম্পূর্ণরূপে থাকবে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে।

হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন নিরাপত্তা সুবিধাটি ধীরে ধীরে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

সূত্র: দ্যা ভার্জ

ইত্তেফাক/আইএ

