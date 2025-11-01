কুয়ালালামপুরে পেট্রোনাস টাওয়ার ৩ এর ৫৭তলায় আগুন

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে পেট্রোনাস টাওয়ার ৩–এর ওপর তলায় একটি রেস্তোরাঁয় আগুন লেগেছে।
বারনামা সংবাদমাধ্যমের বরাতে স্থানীয় গণমাধ্যম দ্য স্টার জানিয়েছে, ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ বিভাগের পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার মোহদ হাফিজান হাসান জানান, আগুনের ঘটনা কেউ হতাহত হয়নি।
স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ আগুনের খবর পৌঁছানো হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভবনের অভ্যন্তরীণ ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে ফায়ার হোজ ও ওয়েট রাইজার ব্যবহৃত হয়েছে। আগুন সকাল ৭টা ৪ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সম্পূর্ণ নেভানো হয়।
আগুনের ঘটনায় ৫৭তম তলার ওই রেস্তোরাঁটি অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। আগুনের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পেট্রোনাস টাওয়ার ৩, স্থানীয়ভাবে ‘মেনারা কারিগালি’ নামে পরিচিত, ৬০তলা বিশিষ্ট ভবন। এটি পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের পাশে অবস্থিত এবং অফিস, খুচরা দোকান ও খাদ্য ও পানীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আগুন লাগার ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে ভবনের ওপরের তলায় ধোঁয়া উঠে যাওয়ায় তা চোখে পড়েছে।