সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ভক্তদের মানববন্ধন

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:২৮
ছবি: সংগৃহীত

সালমান শাহ হত্যা মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও আসামিদের অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন করতে যাচ্ছেন সালমান শাহ ভক্তরা। 

শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা আড়াইটায় ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন হবে। সালমান শাহ ভক্তদের পক্ষে এই তথ্য জানালেন সাজিদ কামাল। 

তিনি জানান, দীর্ঘ ২৯ বছর পরে আত্মহত্যার দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন সালমান শাহ। তবে এখনো কিছু অনিশ্চয়তা রয়েই যাচ্ছে।

সাজিদ বলেন, ‘সালমান শাহর খুনকে দীর্ঘদিন ধরে একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে আসছিল। এর আসামিরা কখনোই এই খুনকে সমানে আনতে চায়নি। সব সময় তারা সত্য লুকিয়েছে, তদন্তে বাধা দিয়েছে। অবশেষে গত ২০ অক্টোবর সালমান শাহর মামলাটি হত্যা মামলা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রমনা থানাকে দায়িত্ব দেন আদালত। আসামিদের দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। আসামিরা দেশে থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি।’

সাজিদ আরও বলেন, ‘এমতাবস্থায় আমরা ভক্তবৃন্দেরা আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে একটি শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা চাই সালমান শাহ হত্যা মামলার নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচারকার্য অতি দ্রুত সম্পন্ন করা হোক। পূর্বের ন্যায় আসামিরা যেন অদৃশ্য ক্ষমতাবলে পার পেয়ে না যায়। অনিশ্চয়তা যেন তৈরি নয় হয়, সেটাই চাই।’

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের বাসায় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় সালমান শাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর একে একে থানা-পুলিশ, সিআইডি, র‍্যাব, পিবিআইসহ একাধিক সংস্থা তদন্ত চালায়। সব প্রতিবেদনেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলা হলেও সালমানের পরিবারের আপত্তিতে প্রতিবারই তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন করা হয়।

মাত্র ২৫ বছরের জীবনে সালমান শাহ ২৭টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন—সব কটিই ছিল বাণিজ্যিকভাবে সফল। নব্বইয়ের দশকে দেশের চলচ্চিত্রে রোমান্টিক হিরোর নতুন ধারা শুরু হয় তাঁর হাত ধরে। ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’, ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘অন্তরে অন্তরে’, ‘বিক্ষোভ’, ‘চাওয়া থেকে পাওয়া’, ‘প্রেমযুদ্ধ’সহ তাঁর প্রতিটি সিনেমাই বক্স অফিসে হিট হয়।

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

মামলা হত্যা মানববন্ধন সালমান শাহ

