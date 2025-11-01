সিডনির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শ্রেয়াস আইয়ার

সিডনির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন শ্রেয়াস আইয়ার। তবে এখনই দেশে ফিরতে পারছেন না এই ভারতীয় ব্যাটার। সিডনিতেই আরও কিছুদিন চিকিৎসা নিতে হবে তাকে। বিমান চড়ার অনুমতি পেলে তবেই দেশে ফিরতে পারবেন তিনি।
গত শনিবার সিডনিতে তৃতীয় ওয়ানডেতে অ্যালেক্স কেয়ারির অবিশ্বাস্য এক ক্যাচ নেন আইয়ার। তবে ক্যাচ নিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়।
এক বিবৃতিতে শ্রেয়াস আইয়ারের সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'তার চোট দ্রুতই চিহ্নিত করা হয় এবং সামান্য ব্যবস্থা নেওয়ার পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তাকে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় রাখা হয়। সে এখন স্থিতিশীল আছে এবং ভালোভাবেই সেরে উঠছে। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল বিভাগ এবং সিডনি ও ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তার অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট। আজকে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'শ্রেয়াসের সম্ভাব্য সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করায় সিডনিতে ড. কৌরুশ হাঘিগি ও তার দল এবং ভারতে ড. ডিনশ পার্দিওলা ও তার দলের কাছে বিসিসিআই কৃতজ্ঞ। পরবর্তী পরামর্শ ও প্রক্রিয়ার জন্য সিডনিতেই থাকবেন শ্রেয়াস। বিমান ভ্রমণের উপযুক্ত হলে সে ভারতে ফিরবে।'