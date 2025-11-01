সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাকেরের 'চুইংগাম ইস্যু'কে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বললেন আসিফ 

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫০
ব্যাট হাতে ছন্দে নেই জাকের আলী অনিক। এছাড়া মাঠে থাকা অবস্থায় অনবরত চুইংগাম চিবাতে থাকেন তিনি। যা নিয়ে বেশ বিরক্ত ভক্তরা। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রোলের শিকার হচ্ছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। 

তবে এই বিষয়টিকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর। এছাড়া দলের বাজে পারফরম্যান্সে ভক্তদের সমালোচনাকেও বেশ ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন তিনি।

আসিফ বলেন, ‘একটা চুইংগাম নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। একটা রানআউট নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। এটা হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এটাও দরকার আছে।’

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। এতে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে টাইগাররা। এই ম্যাচেও ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারেননি জাকের। মাত্র ৫ রান করে আউট হন তিনি। 

 
ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বিনোদন ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বিসিবি আসিফ আকবর পরিচালক

