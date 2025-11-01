সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিদেশ থেকে আনা মোবাইল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক, নইলে হয়ে যাবে বন্ধ

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৫০

দেশে অবৈধ ও অননুমোদিত মোবাইল হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু হচ্ছে ‘ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার’ (এনইআইআর) ব্যবস্থা। এই প্রযুক্তি চালুর পর থেকে শুধুমাত্র অনুমোদিত, মানসম্মত ও বৈধভাবে আমদানি করা মোবাইল সেটই দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা যাবে। কোনো ক্লোন বা নকল আইএমইআই (IMEI) নম্বরযুক্ত হ্যান্ডসেটও তখন থেকে নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারবে না।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) জানিয়েছে, বিদেশ থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈধভাবে ক্রয় করা বা উপহারপ্রাপ্ত মোবাইল ফোন এখন বাংলাদেশে ব্যবহার করতে হলে অনলাইন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

বিটিআরসির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এমন হ্যান্ডসেট প্রথমে দেশের নেটওয়ার্কে সাময়িকভাবে সচল থাকবে। এরপর গ্রাহককে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে যে, ৩০ দিনের মধ্যে অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে কেবল বৈধ হ্যান্ডসেটকেই নিবন্ধন করে স্থায়ীভাবে নেটওয়ার্কে সক্রিয় রাখা হবে।

নিবন্ধন প্রক্রিয়া
বিদেশ থেকে ক্রয় করা বা উপহারপ্রাপ্ত ফোন নিবন্ধনের জন্য গ্রাহককে প্রথমে neir.btrc.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নিজের অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। এরপর ‘Special Registration’ সেকশনে গিয়ে মোবাইল ফোনের আইএমইআই (IMEI) নম্বর প্রবেশ করাতে হবে।

এরপর পাসপোর্টের ভিসা বা ইমিগ্রেশন পৃষ্ঠা, ক্রয় রশিদসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের স্ক্যান কপি বা ছবি আপলোড করে ‘Submit’ করতে হবে। যাচাই শেষে যদি সেটটি বৈধ হয়, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হবে। বৈধ না হলে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে ফোনটি নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

বিটিআরসি জানিয়েছে, প্রয়োজনে মোবাইল অপারেটরদের নিকটস্থ কাস্টমার কেয়ার সেন্টার থেকেও নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সহায়তা নেওয়া যাবে।

বিদেশি হ্যান্ডসেট নিবন্ধনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

বিদেশ থেকে ক্রয় করা হ্যান্ডসেটের ক্ষেত্রে লাগবে:
১. পাসপোর্টের ব্যক্তিগত তথ্যসম্বলিত পাতার ছবি
২. পাসপোর্টে ইমিগ্রেশন সিলযুক্ত পাতার ছবি
৩. ক্রয় রশিদ
৪. প্রয়োজনে কাস্টমস শুল্ক প্রদানের প্রমাণপত্র (একটির বেশি হ্যান্ডসেট হলে)

উপহারপ্রাপ্ত হ্যান্ডসেটের ক্ষেত্রে ওপরের সব কাগজপত্রের সঙ্গে দিতে হবে ‘উপহারদাতার প্রত্যয়পত্র’।

এয়ারমেইলে প্রাপ্ত হ্যান্ডসেটের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে:
১. প্রেরকের পাসপোর্ট বা জাতীয় পরিচয়পত্রের স্ক্যান কপি (যদি প্রযোজ্য হয়)
২. প্রাপকের জাতীয় পরিচয়পত্র
৩. ক্রয় রশিদ
৪. শুল্ক প্রদানের রশিদ (একটির বেশি হ্যান্ডসেট হলে)

ব্যাগেজ রুল অনুযায়ী কত ফোন আনা যাবে
বর্তমান ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সময় আগে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত ১টি হ্যান্ডসেট ছাড়া সর্বোচ্চ আরও ১টি হ্যান্ডসেট শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারবেন। অতিরিক্ত ১টি হ্যান্ডসেট আনতে হলে নির্ধারিত শুল্ক দিতে হবে।

বিটিআরসি জানিয়েছে, নিবন্ধনবিহীন কোনো বিদেশি মোবাইল ফোন দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে সচল রাখা যাবে না।

ইত্তেফাক/এনএন

