বিশ্বে বইপড়ায় শীর্ষে মার্কিনীরা, তালিকার তলানিতে বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাপী পাঠাভ্যাসের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, বইপড়ায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা, আর তালিকার একেবারে নিচে অবস্থান বাংলাদেশে।
ডিজিটাল মাধ্যমের দাপটে বিশ্বজুড়ে মানুষের বই পড়ার আগ্রহ কমে যাচ্ছে— এমন ধারণা দীর্ঘদিনের। তবে সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন-এর ১০২টি দেশের বইপ্রেমীদের পাঠাভ্যাস নিয়ে করা সাম্প্রতিক জরিপ বলছে ভিন্ন কথা।
২০২৪ সালের বৈশ্বিক এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাই বই পড়ায় সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন। গড়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৭ ঘণ্টা বইয়ের সঙ্গে কাটান তারা, যা বছরে প্রায় ৩৫৭ ঘণ্টা পড়াশোনার সমান— পাঠাভ্যাসে বিশ্বের শীর্ষে স্থান করে দিয়েছে মার্কিনীদের। অন্যদিকে, তালিকার নিচের দিকে অবস্থান করছে বাংলাদেশে।
জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করতে যেখানে মার্কিনীরা নিয়মিত বইয়ের সান্নিধ্যে থাকেন, সেখানে বাংলাদেশের মানুষ ক্রমেই বই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে— এমনই চিত্র উঠে এসেছে ওই গবেষণায়। তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে ৯৭ তম স্থানে। বাংলাদেশের একজন মানুষ গড়ে বছরে ২.৭৫টি বই পড়েন। পড়ার পেছনে বছরে ব্যয় করেন মাত্র ৬২ ঘণ্টা সময়।
তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। ভারতের মানুষের সাপ্তাহিক গড় পড়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় মাত্র ৫ মিনিট কম, প্রায় ৭ ঘণ্টা। বছরে মোট পড়ার সময় ৩৫২ ঘণ্টা।
তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাজ্যের মানুষদেরও পড়ার অভ্যাস বেশ ভালো। যুক্তরাজ্যের একজন নাগরিক প্রতি সপ্তাহে গড়ে সাড়ে ৬ ঘণ্টা বই পড়েন, যা বছরে প্রায় ৩৪৩ ঘণ্টার সমান।
ইউরোপের আরেক দেশ ফ্রান্স রয়েছে তালিকার চতুর্থ অবস্থানে। ফরাসিরা প্রতি সপ্তাহে বই পড়ার জন্য সময় দেন প্রায় ৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। বছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০৫ ঘণ্টায়।
বিশ্বের সবচেয়ে বইপ্রেমী দেশের তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ইতালি। ইতালির নাগরিকেরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট বই পড়েন, বাৎসরিক হিসাবে তা প্রায় ২৭৮ ঘণ্টা।
কোন দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি বই পড়েন?
১. যুক্তরাষ্ট্র (বছরে ৩৫৭ ঘণ্টা)
২. ভারত (৩৫২)
৩. যুক্তরাজ্য (৩৪৩)
৪. ফ্রান্স (৩০৫)
৫. ইতালি (২৭৮)
৬. কানাডা (২৩২)
৭. রাশিয়া (২২৩)
৮. অস্ট্রেলিয়া (২১৭)
৯. স্পেন (১৮৭)
১০. নেদারল্যান্ডস (১৮২)
১১. সুইজারল্যান্ড (১৫৭)
১২. তাইওয়ান (১৫৭)
১৩. বেলজিয়াম (১৫৫)
১৪. সিঙ্গাপুর (১৫৫)
১৫. হংকং (চীন) (১৫৫)
১৬. দক্ষিণ আফ্রিকা (১৫৪)
১৭. চীন (১৫৪)
১৮. নরওয়ে (১৫৩)
১৯. অস্ট্রিয়া (১৫৩)
২০. ইসরায়েল (১৪৯)
২১. থাইল্যান্ড (১৪৯)
২২. ইরান (১৪৯)
২৩. কলম্বিয়া (১৪৭)
২৪. রোমানিয়া (১৪৭)
২৫. চিলি (১৪৪)
২৬. জার্মানি (১৪১)
২৭. জাপান (১৩৫)
২৮. চেক প্রজাতন্ত্র (১৩৩)
২৯. ফিনল্যান্ড (১৩১)
৩০. তুরস্ক (১৩০)
৩১. ইন্দোনেশিয়া (১২৯)
৩২. মেক্সিকো (১২৭)
৩৩. দক্ষিণ কোরিয়া (১২৫)
৩৪. ব্রাজিল (১২৫)
৩৫. ফিলিপাইন (১২৩)
৩৬. ভিয়েতনাম (১২৩)
৩৭. মালয়েশিয়া (১২২)
৩৮. ডেনমার্ক (১২১)
৩৯. মিশর (১২১)
৪০. চেক প্রজাতন্ত্র (১২১)
৪১. ফিনল্যান্ড (১২১)
৪২. পর্তুগাল (১২০)
৪৩. পেরু (১২০)
৪৪. নিউজিল্যান্ড (১১৯)
৪৫. গ্রিস (১১৭)
৪৬. হাঙ্গেরি (১১৭)
৪৭. ইউক্রেন (১১৭)
৪৮. স্লোভাকিয়া (১১৬)
৪৯. কিউবা (১১৫)
৫০. ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র (১১৫)
৫১. ইকুয়েডর (১১৩)
৫২. পুয়ের্তো রিকো (১১৩)
৫৩. কেনিয়া (১০৮)
৫৪. বুলগেরিয়া (১০৬)
৫৫. লুক্সেমবার্গ (১০৫)
৫৬. ভেনেজুয়েলা (১০৪)
৫৭. আর্জেন্টিনা (১০৩)
৫৮. কোস্টারিকা (১০২)
৫৯. পানামা (১০১)
৬০. লিথুয়ানিয়া (১০১)
৬১. স্লোভেনিয়া (১০০)
৬২. এস্তোনিয়া (৯৮)
৬৩. ম্যাকাও (চীন) (৯৮)
৬৪. আইসল্যান্ড (৯৭)
৬৫. জর্জিয়া (৯৬)
৬৬. আর্মেনিয়া (৯৬)
৬৭. আলবেনিয়া (৯৪)
৬৮. মাল্টা (৯৪)
৬৯. উত্তর ম্যাসিডোনিয়া (৯৪)
৭০. মরিশাস (৮৯)
৭১. তাজিকিস্তান (৮৯)
৭২. নামিবিয়া (৮৮)
৭৩. কিরগিজস্তান (৮৭)
৭৪. নিকারাগুয়া (৮৬)
৭৫. নাইজার (৮৬)
৭৬. মলদোভা (৮৫)
৭৭. জ্যামাইকা (৮০)
৭৮. সিরিয়া (৮০)
৭৯. কম্বোডিয়া (৭৮)
৮০. জিম্বাবুয়ে (৭৮)
৮১. লেবানন (৭৭)
৮২. বাহরাইন (৭৭)
৮৩. জর্ডান (৭৬)
৮৪. শ্রীলঙ্কা (৭৬)
৮৫. মিয়ানমার (৭৪)
৮৬. আজারবাইজান (৭৪)
৮৭. তুর্কমেনিস্তান (৭৪)
৮৮. অ্যাঙ্গোলা (৬৯)
৮৯. ওমান (৬৯)
৯০. কুয়েত (৬৯)
৯১. ইথিওপিয়া (৬৯)
৯২. মরক্কো (৬৭)
৯৩. কাতার (৬৭)
৯৪. আলজেরিয়া (৬৫)
৯৫. কাজাখস্তান (৬৫)
৯৬. ইরাক (৬৪)
৯৭. বাংলাদেশ (৬২)
৯৮. সংযুক্ত আরব আমিরাত (৬০)
৯৯. সৌদি আরব (৬০)
১০০. পাকিস্তান (৬০)
১০১. ব্রুনেই (৬০)
১০২. আফগানিস্তান (৫৮)