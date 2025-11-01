সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হোয়াইটওয়াশ ইংল্যান্ড, বিব্রতকর রেকর্ড থেকে মুক্তি বাংলাদেশের 

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৭
ছবি: সংগৃহীত

টানা দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ আগেই হাতছাড়া করে ইংল্যান্ড। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতেও হারের তেঁতো স্বাদ পেয়েছে ইংলিশরা। শনিবার (১ নভেম্বর) ইংল্যান্ডের দেওয়া ২২৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেটের জয় পায় নিউজিল্যান্ড।

এই জয়ে ওয়ানডে সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ করলো কিউইরা। ওয়ানডেতে এ নিয়ে ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয়বার ধবলধোলাই করলো নিউজিল্যান্ড। প্রথম ধবলধোলাই করেছিল ১৯৮৪ সালে।

হোয়াইটওয়াশ হওয়ার দিনে বিব্রতকর এক রেকর্ডও গড়েছে ইংল্যান্ড। এই সিরিজে তিন ম্যাচ মিলিয়ে ইংল্যান্ডের প্রথম চার ব্যাটার মিলে মাত্র ৮৪ রান করেছেন। ছেলে ওয়ানডে সিরিজে বা টুর্নামেন্টে (যেখানে অন্তত তিনটি ইনিংসে ব্যাটিং করেছে) কোনো দলের প্রথম চার ব্যাটারদের এটাই সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড। আগের রেকর্ডটি ছিল বাংলাদেশের। ১৯৮৮ এশিয়া কাপে, টাইগারদের প্রথম চার ব্যাটার মিলে করেছিলেন ৮৯ রান।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কিউই পেসারদের তোপে শুরু থেকেই ধুঁকতে থাকে ইংল্যান্ড। দলের পক্ষে একাই লড়াই করেন জেমি ওভারটন। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৪০ ওভার ২ বলে ২২২ রানে অলআউট হয় ইংলিশরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন ওভারটন। এছাড়া জস বাটলার ৩৮ ও ব্রাইডন কার্স করেন ৩৬ রান। কিউইদের পক্ষে ব্লায়ার টিকনার নেন ৪টি উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভালো শুরু পায় নিউজিল্যান্ড। ৭৮ রানের জুটি গড়েন দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র। তবে এরপর হঠাৎ ছন্দ পতন হয় নিউজিল্যান্ডের। ১৯৬ রানে ৮ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলে ইংল্যান্ড।

তবে নবম উইকেটে দুই পেসার ফোকস ও টিকনারের ৩৭ বলে অবিচ্ছিন্ন ৩০ রানের জুটিতে শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডই জয় পায়। কনওয়ে ৩৪, রবীন্দ্র ৪৬ ও ড্যারিল মিচেল করেন ৪৪ রান। ফোকস ১৪ ও টিকনার ১৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল ওয়ানডে

