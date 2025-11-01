সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
বিএনপি অর্জুন গাছের ছাল, যখন যার প্রয়োজন কেটে নিয়ে যায়: আলাল

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১২
বিএনপি অর্জুন গাছের ছাল, যখন যার প্রয়োজন কেটে নিয়ে যায় এমন মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। তিনি বলেন, দেশ বহুরূপীদের খপ্পরে পড়েছে, বিএনপির এখন ধৈর্য ধারণের সময়।

শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। 

আলাল বলেন, জামায়াতের শীর্ষ নেতারা জাসদের লোক ছিল, গলাকাটা পার্টি করতো। ৫ আগস্টের পর থেকে শিবির বের হয়েছে ছাত্রলীগের ভেতর থেকে। তারা এখন বলছে, তারা প্রকাশ্যেই ছিল। জামায়াত এখন নিজেদের চেহারা, পোশাক-আশাক, কর্মকাণ্ড সব বদলে নিচ্ছে। গতকাল জামায়াতের সেক্রেটারি হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমাবেশ করেছেন, কিন্তু সেখানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কথা একবারও বলেননি, সব কথা বলেছেন বিএনপির বিষয়ে।

চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বলেন, ধানের শীষের সঙ্গে না থাকলে জামায়াতের কেউ তাদের কথায় দুই টাকাও দিতে চাইবে না। বিএনপির সঙ্গে ছিল বলেই তারা একসময় রাজনৈতিক মাঠে টিকে ছিল। বিএনপি যদি কোনো ভুল করে থাকে, তবে ২০০১–২০০৬ সালের সরকারে অংশীদার হিসেবে জামায়াতও সেই ভুলের অংশীদার।

আলাল বলেন, মুরগির বাচ্চারা যেমন পরে নাম পায় চিকেন রোস্ট, বিরিয়ানি বা তন্দুরি তেমনি জামায়াতও মরার পর নাম পাবে। জীবিত অবস্থায় এই দেশের মানুষ তাদের মেনে নেবে না।

মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম প্রমুখ।

