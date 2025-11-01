সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আপনার ফোন বৈধভাবে নিবন্ধিত কি না জানবেন যেভাবে

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬
মোবাইল ফোন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) জানিয়েছে, দেশে বর্তমানে ব্যবহৃত সব মোবাইল হ্যান্ডসেট আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হয়ে যাবে। ফলে এই তারিখের আগে নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ফোন আলাদাভাবে নিবন্ধনের কোনো প্রয়োজন নেই।

 আপনার মোবাইল ফোনটি বৈধভাবে নিবন্ধিত কি না, তা এখন খুব সহজেই জানা সম্ভব। 

তবে চাইলে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই কয়েকটি সহজ ধাপে জেনে নিতে পারেন তাদের ফোনের নিবন্ধন অবস্থা। এজন্য ইন্টারনেট সংযোগেরও প্রয়োজন নেই— কয়েকটি সহজ নির্দেশনা অনুসরণ করলেই জানা যাবে ফলাফল।

কয়েক ধাপে যেভাবে যাচাই প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : মোবাইল ফোন থেকে *১৬১৬১# নম্বরে ডায়াল করুন।

ধাপ–২ : প্রদর্শিত বক্সে ফোনের ১৫-সংখ্যার IMEI নম্বর লিখে পাঠান।

ধাপ–৩ : অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে হ্যান্ডসেটটির হালনাগাদ নিবন্ধন অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিটিআরসি জানিয়েছে, যারা চাইলে এই সেবাটি neir.btrc.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সিটিজেন পোর্টালে লগইন করে বা মোবাইল অপারেটরের নিকটস্থ কাস্টমার কেয়ার সেন্টার থেকেও নিতে পারবেন।

১৬ ডিসেম্বরের পর নতুন ফোনের জন্য আলাদা নিয়ম

১৬ ডিসেম্বরের পর যে কোনো মাধ্যম থেকে (বিক্রয় কেন্দ্র, অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্র, ই-কমার্স সাইট ইত্যাদি) মোবাইল হ্যান্ডসেট কেনার আগে অবশ্যই হ্যান্ডসেটটির বৈধতা যাচাই করতে হবে। একইসঙ্গে নতুন কেনা হ্যান্ডসেটের রশিদও সংরক্ষণ করবেন। মোবাইল হ্যান্ডসেটটি বৈধ হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনইআইআর সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়ে যাবে।

তবে এক্ষেত্রেও কয়েকটি ধাপে বৈধতার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ধাপ-১ : মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে KYD<space>১৫ ডিজিটের IMEI নম্বরটি লিখুন। উদাহরণ স্বরূপ : KYD 123456789012345।

ধাপ-২ : IMEI নম্বরটি লিখার পর ১৬০০২ নম্বরে প্রেরণ করুন।

ধাপ-৩ : ফিরতি মেসেজ এর মাধ্যমে মোবাইল হ্যান্ডসেটের বৈধতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

অন্যদিকে বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক এনইআইআর ব্যবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন, এ সিস্টেম না থাকায় সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। 

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে নতুন যেসব মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে, সেগুলো প্রাথমিকভাবে সচল রেখে এনইআইআরের মাধ্যমে বৈধতা যাচাই করা হবে। বৈধ হ্যান্ডসেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত থাকবে, আর অবৈধ হ্যান্ডসেট এক মাস পর নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। তবে বিদেশ থেকে বৈধভাবে ক্রয় বা উপহারপ্রাপ্ত হ্যান্ডসেট বিশেষ নিবন্ধনের মাধ্যমে চালু রাখা যাবে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

মোবাইল ফোন নিবন্ধন

