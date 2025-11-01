পিস্তল ঠেকিয়ে গৃহবধূর কানের দুল ছিনতাই করা সেই দুই যুবক গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে প্রকাশ্যে এক গৃহবধুকে পিস্তল ঠেকিয়ে কানের দুল ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। ফরিদপুর শহর ও সালথা উপজেলা থেকে শরীফুল ইসলাম ওরফে ডন শরীফ এবং তার সহযোগী রায়হান মোল্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে স্থানীয় ক্যাম্পে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে র্যাব ১০'র অধিনায়ক এডিশনাল ডিআইজি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এ তথ্য জানান।
র্যাব জানায়, আটকের সময় তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় কেজি গাঁজা, ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত খেলনা পিস্তল ও পালসার মটরসাইকেলসহ অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও কিছুদিন আগে পাবনা থেকে চুরি করা একটি আর ওয়ান ফাইভ মটোরসাইকেলও জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের রবাত দিয়ে র্যাব আরও জানায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে ফরিদপুর শহর ও আশপাশ এলাকায় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মহিলাদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার, চেইন ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে আসছিল। তারা সাধারণত ভোরবেলা বা রাতের শেষ প্রহরে পথচারীদের টার্গেট করে দ্রুত মোটরসাইকেলে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতো, যাতে শনাক্ত করা না যায়।
তারা স্থানীয়ভাবে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিল বলে জানিয়েছে র্যাব। ডন শরীফের বিরুদ্ধে হত্যা, ছিনতাই, মাদকসহ ১০ টির বেশি মামলা রয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের প্রেক্ষিতে আটককৃতদের ফরিদপুর কোতয়ালী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ২১ অক্টোবর সদর উপজেলার শহরতলীর উত্তর শোভারামপুর এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে থেকে এক নারীকে পিস্তল ঠেকিয়ে কানের দুল ছিনতাই করে ওই দুই ছিনতাইকারী। পুরো ঘটনাটির সিসি টিভি ফুটেজ যমুনা টেভির ডিজিটাল প্লাটফর্মে আপলোড হলে ঘটনাটি মুহুর্তেই ভাইরাল হয়।