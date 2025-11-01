সেকশন

ইউক্রেনে ‘টমাহক’ ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে পেন্টাগন: রিপোর্ট

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০
প্রতীকী ছবি। সংগৃহীত

ইউক্রেনকে দূরপাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদরদপ্তর-পেন্টাগন। কেননা এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের মজুদের ওপর প্রভাব ফেলবে না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছেই রয়ে গেছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে সিএনএন এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, অক্টোবরের শুরুতে ওয়াশিংটনে ইউক্রেনের নেতা ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের সাক্ষাতের কিছুক্ষণ আগে হোয়াইট হাউসে হয়পেন্টাগনের মূল্যায়ন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

ইউক্রেন রাশিয়ার অভ্যন্তরে জ্বালানি ও অবকাঠামোগত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য ক্ষেপণাস্ত্রগুলো চায়েছে। টমাহকের পাল্লা প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। এটি সাধারণত জাহাজ বা সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইউক্রেনীয়দের প্রশিক্ষণ এবং মোতায়েনের পদ্ধতিসহ বেশ কয়েকটি অপারেশনাল বিষয় এখনো পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

পেন্টাগনের মূল্যায়নকে বেশ কিছু ইউরোপীয় মিত্র ইতিবাচকভাবে দেখেছে। তারা বলেছে, এটি একটি উদ্বেগ দূর করেছে। এখন ট্রাম্প যদি স্থানান্তরের অনুমোদন, দেন তবে দ্রুত সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠকের সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, টমাহক যুক্তরাষ্ট্রের নিজেদেরই প্রয়োজন।

সিএনএন জানিয়েছে, হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

এর আগে জেলেনস্কি বলেছিলেন, ইউক্রেন বছরের শেষ নাগাদ দূরপাল্লার হামলা ক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে পুতিন ও রুশ কর্মকর্তারা বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিয়েভে মার্কিন টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ সংঘাতকে 'গুরুতর উত্তেজনা বৃদ্ধির' দিকে নিয়ে যেতে পারে।

