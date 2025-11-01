সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইরানের তাবরিজ বিমানবন্দরের কাছে অতি-হালকা বিমান বিধ্বস্ত

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১৫

ইরানের তাবরিজ বিমানবন্দরে অবতরণের আগে একটি আল্ট্রালাইট বা অতি-হালকা বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) সকালের দিকে বিমানবন্দরের একটি ভবনে ধাক্কা খেয়ে এটি বিধ্বস্ত হয়।

বিমানবন্দরের জনসংযোগ অফিসের বরাত দিয়ে মেহের নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, স্থানীয় একটি কোম্পানির অতি-হালকা বিমানটি রানওয়ে ৩০এল-এ অবতরণের চেষ্টা করে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বিমানবন্দর কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, পাইলট একাই ছিলেন। কোনো আঘাত ছাড়াই তিনি বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের জরুরি দলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এ সময় নিরাপত্তা পরিধি বাড়িয়ে একটি জ্বালানি লিকেজ রোধ করা হয়। সম্পূর্ণ কারিগরি তদন্তের পর ইরানি বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা ঘটনার তদন্ত করছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ ইরান বিমান বিধ্বস্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng