ইরানের তাবরিজ বিমানবন্দরের কাছে অতি-হালকা বিমান বিধ্বস্ত

ইরানের তাবরিজ বিমানবন্দরে অবতরণের আগে একটি আল্ট্রালাইট বা অতি-হালকা বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) সকালের দিকে বিমানবন্দরের একটি ভবনে ধাক্কা খেয়ে এটি বিধ্বস্ত হয়।
বিমানবন্দরের জনসংযোগ অফিসের বরাত দিয়ে মেহের নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, স্থানীয় একটি কোম্পানির অতি-হালকা বিমানটি রানওয়ে ৩০এল-এ অবতরণের চেষ্টা করে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বিমানবন্দর কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, পাইলট একাই ছিলেন। কোনো আঘাত ছাড়াই তিনি বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের জরুরি দলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এ সময় নিরাপত্তা পরিধি বাড়িয়ে একটি জ্বালানি লিকেজ রোধ করা হয়। সম্পূর্ণ কারিগরি তদন্তের পর ইরানি বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা ঘটনার তদন্ত করছে।