সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ষড়যন্ত্র পরিহার করে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে: আমীর খসরু

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২২
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, দুই থেকে তিনটি দলের মতামত জোর করে বিএনপির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এ ধরনের ষড়যন্ত্র পরিহার করে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন দিতে হবে।’

শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে রাজশাহীর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত বিভাগীয় ব্যবসায়ী সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ‘এই নির্বাচনকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়, বিলম্বিত করতে চায়, প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ঐকমত্য হয়েছে, সই হয়েছে, এর বাইরে গিয়ে এখন নতুন নতুন দাবি নিয়ে আসছে। ঐকমত্য কমিশনের নিজস্ব মতামত আছে। তাদের মতামত দেয়ার জন্য রাখা হয়নি। ঐকমত্য কমিশনে যারা আছেন, তারা নিজ নিজ কাজে ফিরে যান। জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন।

আমীর খসরু বলেন, শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে এ দেশের মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সেটি উপলব্ধি করতে হবে।

তিনি বলেন, এবার ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই, আমরা সব কাজ শেষ করে ফেলেছি৷ ক্ষমতায় যাওয়ার পরদিন থেকেই উন্নয়ন কাজ শুরু করবে বিএনপি। আমরা বড় বড় মেগা প্রজেক্ট করে টাকা পয়সা নষ্ট করবো না। শুধু রাজনীতি নয়, অর্থনীতিকেও গণতন্ত্রায়ন করতে চায় বিএনপি।

তিনি আরও বলেন, আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি কিন্তু গণতান্ত্রিক চর্চা করি না। বিএনপি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে চায়। আগামী প্রজন্ম যেন বিদেশ গিয়ে দক্ষ জনশক্তি হতে পারে, আয় এখনকার তুলনায় তিন চার গুণ বাড়ে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিব।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, সরকারি কর্মকর্তার কাছে না গিয়ে, যত বেশি কাজ করা যাবে ততো দুর্নীতি কমবে। এ কারণে বিএনপির অনলাইন নির্ভরতা বাড়বে।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমানসহ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, জয়পুরহাট, পাবনা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের ব্যবসায়িক নেতারা। এতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি লুৎফর রহমান।

 
ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী নির্বাচন

