সোহানের পায়ে প্লাস্টার, করানো হচ্ছে এমআরআই

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ইনজুরিতে পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান তিনি।
ফিল্ডিং করার সময় হঠাৎ মাটিতে শুয়ে ব্যথায় কাতরাতে থাকেন সোহান। মনে হচ্ছিল, পায়ে টান পড়েছে, ভর করে দাঁড়াতে পারছেন না। পরে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন তিনি।
এরপর এক্স-রে করানোর জন্য সোহানকে হাসপাতালেও নেওয়া হয়। তবে এক্স-রেতে গোঁড়ালির বিশেষ কোনো চোট ধরা পড়েনি। রোববার (২ নভেম্বর) সোহানের গোঁড়ালির লিগামেন্টের এমআরআই করানো হবে। আপাতত ডানহাতি ব্যাটারের পায়ে প্লাস্টার করানো হয়েছে। বিসিবির মেডিকেল বিভাগ গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
সোহানের গোড়ালিতে ফ্র্যাকচার না হলেও চোট বেশ গুরুতর। তাই লম্বা সময়ের জন্য মাঠে বাইরে থাকতে হতে পারে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে। এমনকি আসন্ন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) তার খেলা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।