সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোহানের পায়ে প্লাস্টার, করানো হচ্ছে এমআরআই

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯
ছবি: সংগৃহীত

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ইনজুরিতে পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান তিনি। 

ফিল্ডিং করার সময় হঠাৎ মাটিতে শুয়ে ব্যথায় কাতরাতে থাকেন সোহান। মনে হচ্ছিল, পায়ে টান পড়েছে, ভর করে দাঁড়াতে পারছেন না। পরে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন তিনি।

এরপর এক্স-রে করানোর জন্য সোহানকে হাসপাতালেও নেওয়া হয়। তবে এক্স-রেতে গোঁড়ালির বিশেষ কোনো চোট ধরা পড়েনি। রোববার (২ নভেম্বর) সোহানের গোঁড়ালির লিগামেন্টের এমআরআই করানো হবে। আপাতত ডানহাতি ব্যাটারের পায়ে প্লাস্টার করানো হয়েছে। বিসিবির মেডিকেল বিভাগ গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সোহানের গোড়ালিতে ফ্র্যাকচার না হলেও চোট বেশ গুরুতর। তাই লম্বা সময়ের জন্য মাঠে বাইরে থাকতে হতে পারে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে। এমনকি আসন্ন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) তার খেলা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বিসিবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন হেড

১৫ দিনের ছুটিতে আফিফ

এবারের বিপিএলে দল পাচ্ছে না নোয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতে গেইলদের পারিশ্রমিক, হোটেল বিল না দিয়েই পালালেন লিগের আয়োজকেরা

বিসিবি পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

২৯৮ রানে থামল ভারত, জিততে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনলো ভারত 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng