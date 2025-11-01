একটি দল ইসলামকে ব্যবহার করে ফায়দা হাসিল করতে চায়: সালাহউদ্দিন

রাজনীতির সঙ্গে একটি দল ইসলামকে ব্যবহার করে ফায়দা হাসিল করতে চায় মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, অপরাজনৈতিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত করতে সঠিক পথে রাজনীতি করতে হবে। এর ফলে দেশ থেকে অপরাজনীতি বিদায় হবে।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে নারায়ণগঞ্জের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে ‘আজমতে সাহাবা’ শীর্ষক মহাসম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, বাংলাদেশে সব সময় বিশেষ করে নির্বাচনের আগে ইসলামকে রাজনীতি এবং বিভিন্ন তরিকা ব্যবহার করে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। ইদানিং সেটা আরও বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন ও রাজনীতির সঙ্গে ইসলামকে ব্যবহার করে জাতির মধ্যে বিভক্তি তৈরি করতে চায়। তারা ইসলামের ক্ষতি করতে চায়।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বাংলাদেশে আমরা ৯০ থেকে ৯২ শতাংশ মানুষ মুসলমান। আমরা মদিনার ইসলামের চর্চা করি। আমরা মদিনার ইসলামে বিশ্বাস করি। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) যে ইসলামের প্রবর্তন করে গেছেন, সেই ইসলামের অনুসারী আমরা। এখানে আমরা মওদুদী ইসলামের অনুসারী তো নয়। সুতরাং যারা ফিতনা তৈরি করে দেশের মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।
বিএনপির এ নেতা বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ইসলাম বিদ্বেষী রাজনীতি করেছে, আলেম বিদ্বেষী রাজনীতি করেছে, মুসলিম বিদ্বেষী রাজনীতি করেছে। তাদের বিদায় কীভাবে হয়েছে, তা আমরা দেখেছি। এখন নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী তথা অপরাজনৈতিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত করতে আমাদেরকে সঠিক পথে রাজনীতি করতে হবে, আমাদেরকে আদর্শিক রাজনীতি করতে হবে, ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। এর ফলে দেশ থেকে অপরাজনীতি বিদায় হবে।