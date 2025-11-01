সেকশন

যমুনা অভিমুখী যাত্রায় বিসিএস শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করলো পুলিশ

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০৭
ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি।

আন্দোলনরত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) যোগদানের জন্য অনুষ্ঠিত ৪৩ ও ৪৪তমসহ চলমান সব বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বৈষম্যের শিকার হওয়ার অভিযোগ এনে শাহবাগে কর্মসূচি পালন করছিলেন শিক্ষার্থীরা। পরে সন্ধ্যা সোয়া ৫টার দিকে দাবি আদায়ে লং মার্চ টু যমুনার উদ্দেশে বের হোন। 

যমুনার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পর পুলিশের বাধার মুখে পড়েন শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। 

তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে-

১. অধিযাচনকৃত পদসহ ৪৪তম বিসিএসের পুনঃফলাফল দ্রুত প্রকাশ করতে হবে।

২. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ বিধিমালা ২০২৫ অবিলম্বে প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর ও অনুমোদনের মাধ্যমে গেজেট আকারে প্রকাশ করে ৪৩, ৪৪তমসহ চলমান প্রত্যেক বিসিএস থেকে নন ক্যাডার পদে সুপারিশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ৪৩তম বিসিএস নন ক্যাডার প্রার্থীদের জন্য অধিযাচনকৃত পদসমূহে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুপারিশ করতে হবে।

 
