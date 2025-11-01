ইসলামিক দলগুলো ছাড়া অন্য দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, জুলাই সনদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ইসলামিক দলগুলো ছাড়া অন্য দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই।
শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বরগুনা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এনসিপির সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিয়কালে তিনি এ কথা বলেন।
হাসনাত বলেন, বিএনপি ও জামায়াতের সঙ্গে আমাদের (এনসিপি) দূরত্ব হওয়ার কথাটি সত্য নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংস্কারের জায়গায় অবস্থান নিয়েছে। কিছু দল সংস্কারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে; কিছু দল বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এই জায়গা থেকে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে এখন দুইটা পক্ষ হয়েছে। সংস্কারের পক্ষে যারা আছে; তাদেরকে মনে হয়েছে সংস্কারের কাছাকাছি তারা আছে এবং বিপক্ষে যারা আছে; তাদেরকে মনে হয়েছে সংস্কারের পক্ষ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।
এনসিপির সমন্বয় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির বরিশাল বিভাগীয় যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন, যুগ্ম-সদস্যসচিব ও শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. মাহমুদা মিতুসহ স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।