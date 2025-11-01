কম খরচে ঘুরে আসতে পারেন যেসব দেশে

দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছে অনেকেরই থাকে, কিন্তু বাজেটের সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবে রূপ নেয় না। তবে পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ রয়েছে, যেখানে কম খরচে ঘুরে আসা সম্ভব— ভিসা ফি থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়া ও পরিবহন খরচ পর্যন্ত সবই তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী।
বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সহজ ভিসা প্রক্রিয়া, নিরাপদ পরিবেশ এবং স্বল্প ব্যয়ে ঘোরাঘুরির সুযোগের কারণে বাজেট ভ্রমণকারীদের কাছে এখন জনপ্রিয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। পর্যটক ভিসার খরচ, বিমান ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে সহজেই এমন একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যা আনন্দদায়ক ও অর্থসাশ্রয়ী দুটোই হবে।
চলুন জেনে নিই— কম খরচে ঘুরে আসার মতো এমন কিছু দেশের নাম, যেখানে অল্প বাজেটেই উপভোগ করতে পারবেন স্মরণীয় এক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।
নেপাল
নেপালের ভিসার খরচ খুবই কম। ১৫ দিনের জন্য খরচ পড়বে প্রায় ৩৬০০ টাকা, ৩০ দিনে প্রায় ৬০০০ টাকা এবং ৯০ দিনে প্রায় ১৫,০০০ টাকা। এমন সাশ্রয়ী খরচ এবং সহজে ভিসা বাড়ানোর সুবিধার কারণে হিমালয়ের দিকে যাওয়া পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে বাজেটবান্ধব দেশগুলোর মধ্যে একটি।
কম্বোডিয়া
কম্বোডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাশ্রয়ী ভিসা সুবিধাসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ৩০ দিনের পর্যটক ভিসার খরচ মাত্র প্রায় ৩৬০০ টাকা, আর সাধারণ ই-ভিসার খরচ প্রায় ৪২০০ টাকা। ২০২৫ সালে এই সাশ্রয়ী খরচ আরও বেশি পর্যটককে আর্কন ওয়াটের প্রাচীন মন্দির, ফ্রোমপেনহের ঐতিহাসিক স্থান এবং কামপট ও কেপের সমুদ্রসৈকত ঘুরতে আকৃষ্ট করছে।
জর্ডান
জর্ডানে ৩০ দিনের একক প্রবেশ ভিসার খরচ প্রায় ৪০ জর্ডানীয় দিনার, অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ টাকা। ফ্রি না হলেও, এটি অনেক প্রতিবেশী দেশের তুলনায় অনেক কম। যারা পেত্রা, ডেড সি বা ওয়াদি রুম মরুভূমি দেখতে চান, তাদের জন্য এই খরচ যুক্তিসঙ্গত। জর্ডান পাস ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রে ভিসার খরচও মওকুফ করা হয়।
তানজানিয়া
তানজানিয়ার পর্যটক ভিসার খরচ প্রায় ৬১০০ টাকা এবং সেখানে ৯০ দিন পর্যন্ত থাকার অনুমতি দেয়। সেরেনগেটির সাফারি, কিলিমাঞ্জারো পর্বত এবং জাঞ্জিবারের সৈকত ভ্রমণের জন্য এই খরচ অত্যন্ত কম মনে হয়।
উগান্ডা
উগান্ডার পর্যটক ভিসার খরচও প্রায় ৬১০০ টাকা এবং এটি ৯০ দিনের জন্য বৈধ। উগান্ডা তার পর্বতগোরিলা, জাতীয় উদ্যান এবং নীলনদের উৎস হিসেবে পরিচিত। পর্বতগোরিলা দেখতে গেলে জাতীয় উদ্যানগুলোতে ভ্রমণ করতে হয়, বিশেষ করে বুইন্দি ইমপেনেট্রেবল জাতীয় উদ্যান পর্বতগোরিলা দেখার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থান।
এই দেশগুলো বাজেট সচেতন পর্যটকদের জন্য সহজে ভ্রমণ এবং সাশ্রয়ী ভিসার সুবিধা দেয়। সময়-সুযোগ থাকলে পরিকল্পনা করে ঘুরে আসতে পারেন।