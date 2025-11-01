সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রানে ফিরতে জাকেরকে পরামর্শ দিলেন অধিনায়ক লিটন

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:০২
ছবি: সংগৃহীত

ব্যাট হাতে ছন্দে নেই জাকের আলী অনিক। দীর্ঘদিন ধরে বড় রানের দেখা পাচ্ছেন না এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। সবশেষ ৮ ইনিংসের ৫টিতেই দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। বাজে ফর্মের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার ম্যাচেও গ্যালারি দুয়ো শুনতে হয়েছে তাকে।

শুধু রান না পাওয়া নয়, জাকেরের খেলার ধরণ নিয়েও হয় সমালোচনা। তিনি অফসাইডের বলও প্রায়শই লেগ সাইডে খেলার চেষ্টা করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে তিনি যথাক্রমে ১৭ ও ৫ রান করেছেন।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক লিটন দাস জাকেরের অফ ফর্ম নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘এখান থেকে ফিরে আসতে হলে সাহস রাখতে হবে, খুব একটা চিন্তিত হওয়া যাবে না। যদি সে ইতিবাচক চিন্তা করতে পারে, তাহলে তার জন্য খুবই ভালো’

লিটন আরও বলেন, ‘আমাদের ব্যাটসম্যানদের স্কিল বাড়াতে হবে, সব ধরনের শট খেলতে হবে। আপনি যত পারেন আপনার শক্তি বাড়াবেন। কিন্তু কখন তা প্রয়োগ করবেন, সেটা আপনার খেলার ওপর নির্ভর করবে।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি লিটন দাস

