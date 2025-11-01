গণভোটে জন্ম নেওয়া দলের গণভোটে বিরোধিতা কেন—প্রশ্ন সারোয়ার তুষারের

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেছেন, “যে দলের জন্ম গণভোটের মাধ্যমে, তারা কীভাবে গণভোটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়?” তিনি বিএনপির এই অবস্থানকে ‘আত্মঘাতী’ বলে মন্তব্য করেছেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টনে আয়োজিত ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে তরুণ আলেমদের ভাবনা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপির ‘না ভোট’ প্রচারণাকে আত্মঘাতী অ্যাকটিভিজম আখ্যা দিয়ে তুষার বলেন, “বিএনপির কিছু অ্যাকটিভিস্ট ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠেছেন। দলটির ৩৫ শতাংশ নেতা-কর্মী ‘না’ ভোটের পক্ষে থাকলেও ৬৫ শতাংশ তৃণমূল কর্মী ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন।”
তিনি প্রশ্ন তোলেন, “যে দলের জন্ম গণভোটের মাধ্যমে, তারা আবার গণভোটের বিরোধিতা করছে— এটি কি যুক্তিসঙ্গত?”
তুষার আরও বলেন, “বিএনপি যে বলছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্যে থাকা ‘আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা’ বাতিল করা হচ্ছে— এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, এ বিষয়ে পরবর্তী সংসদই সিদ্ধান্ত নেবে।”
‘নোট অব ডিসেন্ট’ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এর মানে কেবল এই— আমার একটা দ্বিমত আছে, তবে এগিয়ে যাও। এর বাইরে এর কোনো গভীর অর্থ নেই।”
জুলাই সনদ নিয়ে তুষার বলেন, “জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, তবে যা রক্ষা করা সম্ভব, তা রক্ষা হবে এই সনদের মাধ্যমেই। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যেন কোনো একক রাজনৈতিক দল এর বাস্তবায়ন ঠেকাতে না পারে।”
সারোয়ার তুষার বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকার সেক্যুলারিজমকে এমন এক টক্সিক জায়গায় নিয়ে গেছে যে, বিষয়টি এখন ইসলাম বনাম সেক্যুলারিজমে পরিণত হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘১৯৭২ সালের সংবিধান সামরিক শাসনের পথ সুগম করেছে। তাই বাহাত্তরের সংবিধান বাংলাদেশে টিকতে পারে না— এটি জনগণের সঙ্গে এক ধরনের জুলুম।’