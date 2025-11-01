প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় যাচ্ছেন তিন বাহিনীর প্রধান

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ‘গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক’ করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌ বাহিনীর প্রধানরা যমুনায় যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাদের মধ্যে এই বৈঠক শুরু হবে বলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি সূত্র একটি প্রথম সারির একটি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা জানান, এটি প্রধান উপদেষ্টার কল অন নয়। তিন বাহিনীর প্রধানরা নিজেরা আলোচনা করে প্রধান উপদেষ্টার কাছে যাচ্ছেন।
তিনি বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানের বেশ আগে থেকে একটি বৈঠকের সিডিউল ঠিক করা ছিল। সেখানে আগামী নির্বাচনে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ডিপ্লয়মেন্ট (মোতায়েন) নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।’
তবে আজকের মিটিং কি বিষয়ে এবং কি আলোচনা হবে, সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই বলে জানান ওই কর্মকর্তা।
সূত্র আরও জানান, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের জন্য তিন বাহিনীর প্রধানরা তাদের নিজ নিজ দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে যমুনার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন।
সূত্র: টিবিএস