কার সঙ্গে লন্ডনে হ্যালোইন উদযাপন করলেন অপু বিশ্বাস?

দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস সামাজিক মাধ্যমে প্রায়ই নানা উৎসবে অংশ নিয়ে আলোচনায় থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না— লন্ডনে হ্যালোইন উৎসব উদযাপন করে আবারও ভক্তদের নজর কাড়লেন এই ঢালিউড তারকা।
প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর নানা আয়োজনে হ্যালোইন উদযাপন করা হয়। এবার এই উৎসবে অংশ নেন অপু বিশ্বাসও। বর্তমানে তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন এবং সেখানকার এক ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে হ্যালোইন পার্টিতে যোগ দেন।
সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যায়— অপু বিশ্বাস ও ওই ফ্যাশন ডিজাইনার কালো পোশাক ও মুখোশ পরে উৎসবের আমেজে পোজ দিয়েছেন। ছবিগুলো প্রকাশ করে ওই ডিজাইনার লিখেছেন, “আমাদের হ্যালোইন পার্টি; বলিউড কুইন অপু বিশ্বাসের সঙ্গে।”
এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত আরেক ঢালিউড তারকা শাবনূরও তার ছেলেকে নিয়ে হ্যালোইন উৎসবে অংশ নেন এবং সেই ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেন।
অক্টোবরের শেষ দিনটি পশ্চিমা বিশ্বে হ্যালোইন উৎসব হিসেবে পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে এ উৎসবকে ঘিরে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়। ম্যানহাটনে অনুষ্ঠিত বিশ্বের বৃহত্তম হ্যালোইন প্যারেডে প্রতিবছর হাজারো মানুষ অংশ নেন, যেখানে পোশাক, আলো, সঙ্গীত আর আতশবাজিতে মুখর থাকে শহর।