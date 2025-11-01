রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানিয়েছেন, একটি শুল্ক-বিরোধী রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ডকে বিজ্ঞাপনটি প্রচার না করার জন্যও বলেছেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়া-প্যাসিফিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কার্নি এ কথা জানান।
তিনি জানান, বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের আয়োজিত এক নৈশভোজে যোগদানের সময় তিনি ট্রাম্পের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্টের (ট্রাম্প) কাছে ক্ষমা চেয়েছি।'
কার্নি আরও নিশ্চিত করেছেন, তিনি বিজ্ঞাপনটি প্রচারের আগে ফোর্ডের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছিলেন এবং এটি ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন।
তিনি বলেন, 'আমি ফোর্ডকে বলেছিলাম যে, আমি বিজ্ঞাপনটি নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই না।'
স্পষ্টবাদী রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ ফোর্ডের নির্দেশে তৈরি এই বিজ্ঞাপনটিতে রিপাবলিকানদের আইকনিক নেতা এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের ভাষণের একটি অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। ওই অংশে বলা হয়েছে, শুল্ক বাণিজ্য যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে।
এর জবাবে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, তিনি কানাডা থেকে আসা পণ্যের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করবেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্র কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনাও বন্ধ করে দিয়েছে।