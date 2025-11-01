সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
তর্ক করায় ধাক্কা, ট্রলিচাপায় প্রাণ গেল দিনমজুরের

আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২০:৫৪
ভেড়ামারা থানা, কুষ্টিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় তর্কের জেরে মহিদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবককে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রলির নিচে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সর্বশেষ শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এর আগে শনিবার সকালে উপজেলার বাহাদুরপুর বাজার সংলগ্ন সড়কে ট্রলিচাপায় মহিদুলের মৃত্যু হয়।

নিহত মহিদুল বাহাদুরপুর ইউনিয়নের কৈগাড়ি পাড়া গ্রামের কালাচাঁদ প্রামানিকের ছেলে। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর। অন্যদিকে অভিযুক্ত লালন (৩২) ওই গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। তিনি মানসিক ভারসম্যহীন বলে দাবি করছে তার পরিবার।

গ্রেপ্তাররা হলেন- লালন এবং ট্রলিচালক বেলাল হোসেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৯টা দিকে বাহাদুপুর গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে লালনের সঙ্গে মহিদুলের তর্ক-বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে লালনের ধাক্কায় সড়কে পড়ে যান মহিদুল। সঙ্গে সঙ্গে বালুবাহী একটি ট্রলি তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন মহিদুল। বিকেলে নিহতের চাচাতো ভাই মুকুল হোসেন দুইজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

ভেড়ামারা থানার ওসি মোহাম্মদ আব্দুর রব তালুকদার বলেন, এ ঘটনায় ভেড়ামারা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পুলিশ কুষ্টিয়া

