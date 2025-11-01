কেনিয়ায় ভূমিধসে কমপক্ষে ১৩ জনের মৃত্যু, অনেকে নিখোঁজ

কেনিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের রিফ্ট ভ্যালিতে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধসে কমপক্ষে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) ভোরের দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এলগেয়ো-মারাকওয়েট কাউন্টির পুলিশ কমান্ডার পিটার মুলিঞ্জ রয়টার্সকে জানিয়েছেন, অন্তত ১৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। অজানা সংখ্যক লোক এখনো নিখোঁজ রয়েছে।
কেনিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিপচুম্বা মুরকোমেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, উদ্ধারকাজে সহায়তা করার জন্য সামরিক ও পুলিশের হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেনিয়ায় ভূমিধস এবং বন্যায় শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আরও তীব্র এবং ঘন ঘন চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনা ঘটছে।
গত বছর সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনায় মধ্য কেনিয়ায় কাদা ধ্বস এবং আকস্মিক বন্যায় ৬১ জন প্রাণ হারিয়েছিল।
অপরদিকে উগান্ডা রেড ক্রস জানিয়েছে, কেনিয়ার প্রতিবেশী দেশটিতে ভূমিধসে এই সপ্তাহে কমপক্ষে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।