ঢাকায় এসেছেন নেপালের প্রধান বিচারপতি

নেপালের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ মান সিং রাউতের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকায় এসেছে।
প্রতিনিধিদলের রয়েছেন বিচারপতি শ্রীমতী স্বপ্না প্রধান মল্লা, বিচারপতি বিনোদ শর্মা এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান রেজিস্ট্রার বিমল পাউডেল।
প্রতিনিধিদলকে বিমানবন্দরে ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী স্বাগত জানান।
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের আমন্ত্রণে নেপালের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে সফর করবে।