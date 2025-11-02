কাতারের ভিসা পুনরায় চালুর অনুরোধ পররাষ্ট্র উপদেষ্টার

‘বাহরাইনে অনুষ্ঠিত ২১তম মানামা সংলাপের ফাঁকে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বৈঠকগুলোতে তিনি আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশিদের জন্য বাহরাইনের ভিসা পুনরায় চালুর অনুরোধ জানান।
শনিবার (১ নভেম্বর) তিনি বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবদুল লতিফ বিন রশিদ আলজায়ানি এবং উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল বিন খলিফা আল ফাদেলের সঙ্গে বৈঠক করেন।
বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তৌহিদ হোসেন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। আঞ্চলিক সম্প্রীতি রক্ষায় বাহরাইনের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। এ সময় তিনি ২০২৫ সালে ঢাকায় দ্বিতীয় রাজনৈতিক পরামর্শ বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাব দেন এবং বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।
অন্য এক বৈঠকে বাহরাইনের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল বিন খলিফা আল ফাদহেলের কাছে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা পুনরায় চালুর অনুরোধ জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তৌহিদ হোসেন জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বাড়াতে ব্যবসায়ী, পেশাদার এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীসহ বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা পুনরায় খোলার অনুরোধ জানান। তিনি সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের পারিবারিক ভিসা ইস্যু করার অনুরোধ জানান।
বাহরাইনের অর্থনীতিতে বাংলাদেশিদের অবদানের কথা স্বীকার করে দেশটির উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘তার সরকার পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা সুবিধা পুনরায় চালু করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। উভয়পক্ষ দুই দেশের মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের স্থানান্তর বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেছে।’
কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ বিন সুলতান আল মুরাইখির সঙ্গে আরেকটি বৈঠক করেন উপদেষ্টা। তিনি কাতারের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য যে কোনো হুমকির বিরুদ্ধে কাতারের সঙ্গে বাংলাদেশের সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে উভয়পক্ষ বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে। এ সময় কাতার রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন কনফারেন্স অন ইন্টারেকশন অ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস ইন এশিয়ার (সিআইসিএ) মহাসচিবের সঙ্গেও আলোচনা করেন।