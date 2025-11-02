সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিকাঘাতে আহত ৯, দুই সন্দেহভাজন আটক

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:২১

ইংল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় শহর কেমব্রিজের কাছে একটি ট্রেনে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় অন্তত নয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এ হামলার পর দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটিকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ‘নিন্দনীয়’ বলে অভিহিত করেছেন।

ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশ জানিয়েছে, হামলার ঘটনাটি তদন্তে সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশও সহায়তা দিচ্ছে। তবে ঘটনাটির পুরো প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে তদন্ত চলছে।

ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশের চিফ সুপারিনটেনডেন্ট ক্রিস কেইসি বলেন, ‘আমরা ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে জরুরি তদন্ত শুরু করেছি। তবে এখনই এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত বক্তব্য দেওয়া ঠিক হবে না। এটি বোঝার জন্য কিছু সময় লাগবে।’

ক্যামব্রিজশায়ার পুলিশ জানায়, শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩৯ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রবিবার রাত ১টা ৩৯ মিনিটে) ডনকাস্টার থেকে লন্ডন কিংস ক্রসগামী সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটের ট্রেনে একাধিক যাত্রীকে ছুরিকাঘাতের খবর পায় তারা। পরে ট্রেনটি হান্টিংডন স্টেশনে থামানো হয়।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, সশস্ত্র পুলিশ সদস্যরা ট্রেনে প্রবেশ করছে।

পুলিশ জানায়, ‘সশস্ত্র কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেনটি হান্টিংডনে থামান, যেখানে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।’

এক প্রত্যক্ষদর্শী স্কাই নিউজকে বলেন, সন্দেহভাজনদের একজন বড় ছুরি হাতে নাড়াচ্ছিলেন, পরে পুলিশ তাকে টিজার গান দিয়ে কাবু করে।

ইস্ট অব ইংল্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, হান্টিংডন রেলস্টেশনে ব্যাপক পরিসরে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হয়। সেখানে একাধিক অ্যাম্বুলেন্স, জরুরি চিকিৎসা দল ও তিনটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়।

ঘটনার পর এক্স (আগের টুইটার)-এ স্টারমার লিখেছেন, ‘এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি ঘটনা। যারা এতে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সহমর্মিতা রইল। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জরুরি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোকেও ধন্যবাদ জানাই।’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ যুক্তরাজ্য

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
