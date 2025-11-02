সেকশন

মেক্সিকোয় সুপারমার্কেটে বিস্ফোরণ, নিহত ২৩ 

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৪
ওয়াল্ডোর একটি আউটলেটে এই বিস্ফোরণ ঘটে

মেক্সিকোয় একটি সুপারমার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এতে এখন পর্যন্ত ২৩ জন নিহত হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।   

প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার সোনোরা রাজ্যের হারমোসিলোর কেন্দ্রে ওয়াল্ডোর একটি আউটলেটে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আহত হয়েছে আরও ১১ জন। 

এক ভিডিও বার্তায় গভর্নর আলফোনসো দুরাজো বলেছেন, এখন পর্যন্ত ২৩ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে এবং আহত ১১ জনকে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। 

মেক্সিকান রেড ক্রসের প্রেসিডেন্টের বরাত দিয়ে স্থানীয় রেডিও স্টেশন উনিরাডিও সোনোরো জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ, চারজন কিশোর এবং দুইজন কিশোরী।  

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট বিস্ফোরণে নিহতদের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন। দেশটির নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে কোনো হামলা বা সহিংস কর্মকাণ্ড নয় বলে জানিয়েছেন। 

ইত্তেফাক/এসআর

