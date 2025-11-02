সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যু

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:২০
ছবি: সংগৃহীত

ত্রিপুরা রাজ্য দলের সাবেক অধিনায়ক রাজেশ বনিক মারা গেছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার আনন্দনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থার কর্মকর্তাদের সূত্রে জানানো হয়েছে যে, সড়ক দুর্ঘটনায় রাজেশ গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। এরপর তাকে আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু বাঁচানো যায়নি।

ভারতীয় দলের হয়ে অনূর্ধ্ব- ১৯ বিশ্বকাপ খেলেছিলেন রাজেশ। ত্রিপুরার হয়ে ৪২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ও ২৪টি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এছাড়া দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। খেলা ছাড়ার পর অনূর্ধ্ব-১৬ দলের নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন ৪০ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটার।

ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুব্রত দে বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক যে আমরা একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার এবং অনূর্ধ্ব- ১৬ ক্রিকেট দলের নির্বাচককে হারালাম । আমরা হতবাক, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন। তিনি আমাদের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার ছিলেন, তবে খুব কম লোকই জানেন যে তার মধ্যে সেই প্রতিভা ছিল যা দিয়ে তিনি প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের সহজে চিহ্নিত করতে পারতেন। এই কারণেই তাকে রাজ্যের অনূর্ধ্ব- ১৬ দলের নির্বাচক করা হয়েছিল।'

রাজেশ নানাভাবে ত্রিপুরার ক্রিকেটে অবদান রেখেছেন। তার মৃত্যুতে আগরতলায় বাংলার বিপক্ষে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে হাতে কালো ফিতা পরে খেলছে ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা।   

 
ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ভারত মৃত্যু ক্রিকেট সড়ক দুর্ঘটনা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
