‘তাহসানের সঙ্গে নাম জড়াতেই প্রেমিককে প্রকাশ্যে আনি’

দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খানের সঙ্গে একসময় প্রেমের গুঞ্জন ওঠে অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণের। সেই গুঞ্জনে পানি ঢেলে হঠাৎই ফারিণ বিয়ে করে ফেলেন। এরপর যে যার কাজে ব্যস্তও হয়ে পড়েন তাহসান-ফারিণ।
মূলত একটি নাটকে একসঙ্গে কাজের সূত্রেই একটি মহল এমন খবর ছড়িয়ে দেয়। যদিও অনেকগুলো দিন কেটে যাওয়ার পর বিষয়টি ফের আলোচনায় এসেছে।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারের প্রশ্নের সূত্র থেকেই নতুন করে জন্ম নিয়েছে এই আলোচনার।
বর্তমানে ছোট পর্দার গণ্ডি পেরিয়ে ফারিণ এখন সিনেমার নায়িকা। দেশের পাশাপাশি ওপার বাংলার চলচ্চিত্র জগতেও বেশ পরিচিতি মুখ এই অভিনেত্রী। সেই সূত্রেই সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা সফরে গিয়ে আনন্দবাজার অনলাইনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি।
এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে টালিগঞ্জ সফর, বড় পর্দায় অভিষেক, নিজেকে নিয়ে তৈরি নানা জল্পনা-কল্পনা নিয়েও বিস্তর কথা বলেন তাসনিয়া ফারিণ।
এ সময়ই ওঠে তার বিয়ে ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলাপ; তাহসানের সঙ্গে অভিনেত্রীর প্রেমের গুঞ্জন নিয়েও হয় কথাবার্তা।
সংসার জীবনের সঙ্গে অভিনয় জীবন-দুটোর সঙ্গেই তাল মেলাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ।
অভিনেত্রীর কথায়, ‘আপনারা হয়তো আগামী দিনে আমার উদাহরণ দেবেন। বলবেন, অল্প বয়সে বিয়ে করেও অভিনয় করে গেছি। বিয়ের সঙ্গে অভিনয়ের কোনো বিরোধ নেই। একজন নায়িকা কত বছর বয়সে বিয়ে করবেন, সেটাই বা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে কেন? আমার সঠিক সময় কোনটা, সেটা আমি ঠিক করব। আমি তো দেখছি, বিয়ের পর আমার কাজ বেড়েছে।’
এরপরই তাহসানের সঙ্গে প্রেমের সেই পুরোনো গুঞ্জন নিয়ে কথা উঠলে জবাবে ফারিণ বলেন, ‘বিষয়টি পুরোটাই ভুলভাল। আমি অনেক দিন প্রেমের কথা প্রকাশ্যে আনিনি। এ কারণে লোকে কিছু না জেনে হঠাৎ করে তাহসানের নাম জড়িয়ে দেয়। তারপরই প্রেমিককে (বর্তমান স্বামী) প্রকাশ্যে আনি, সবার ভুল ভাঙে।’
২০২৩ সালের আগস্টে শেখ রেজওয়ানকে বিয়ে করেন তাসনিয়া ফারিণ। সাড়ে আট বছরের সম্পর্কের পর সেই মাসের ১১ তারিখে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।