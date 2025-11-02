সরকার ‘গোপন সমঝোতা’ করলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ভঙ্গ হতে পারে: গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সরকার যদি কোনো নিবন্ধিত দলের সঙ্গে গোপন সমঝোতা করে আরপিওর (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ) সর্বশেষ সংশোধনী বাতিল করে, তবে ন্যক্কারজনকভাবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ভঙ্গ হতে পারে। তিনি বলেন, এমন হলে কোনো দলের প্রার্থী জোটভুক্ত অন্য দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে, যা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করবে।
রোববার (২ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘নির্বাচনী জোট গঠিত হলেও প্রার্থীদের নিজ নিজ দলের প্রতীকে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে—গত ২৩ অক্টোবর এমন বিধান সংযোজন করে নির্বাচনসংক্রান্ত আইন সংশোধনের খসড়া অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, বিএনপির একজন নেতার সঙ্গে এক উপদেষ্টার তথাকথিত “জেন্টলম্যান এগ্রিমেন্ট”-এর প্রেক্ষিতে এই অনুমোদিত আদেশ বাতিল হতে পারে।’
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ যদি বাতিল করা হয়, তা হবে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, অগণতান্ত্রিক এবং স্পষ্টতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই প্রক্রিয়া আসন্ন নির্বাচনের নিরপেক্ষতা এবং সব দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়ে বড় প্রশ্ন তুলবে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের মাত্র চার মাস আগে একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের নেতা ও সরকারের কোনো উপদেষ্টার যোগসাজশে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ভঙ্গ হলে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই কারণে জাতীয় স্বার্থে এবং সব দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিদ্যমান গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) বহাল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।