সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শেষ মুহূর্তে মেসির গোল, তবুও হারলো মায়ামি 

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৯
ছবি: সংগৃহীত

কখনো মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে–অফ কনফারেন্স সেমিফাইনালে ওঠেনি ইন্টার মায়ামি। এবার সুযোগ এসেছিল দলটির সামনে। তবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারা। শেষ মুহূর্তে লিওনেল মেসি গোল করলেও নাশভিলের ২-১ গোলে হেরে মাঠ ছেড়েছে মায়ামি। 

তবে এখন কনফারেন্স সেমিফাইনালে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে মায়ামির সামনে। আগামী ৮ নভেম্বর আবারও মুখোমুখি হবে মায়ামি-নাশভিল। সে ম্যাচের জয়ী দল পরের ধাপে উঠবে।

নাশভিলের মাঠ জিওডিস পার্কে ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। ৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে নাশভিলকে এগিয়ে দেন স্যাম সারিজ। বিরতির আগেই  লিড ব্যবধান দ্বিগুণ করে নাশভিল। ৪৫ মিনিটে হানি মুখতারের কর্নার কিকে আসা বলে পা ছুঁয়ে জালে জড়ান জশ বাউয়ের।

ম্যাচের শেষ দিকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মায়ামি। আর তাতেই ৯০ মিনিটে বক্সে ঢুকে জোরালো শটে বল জালে জড়ান মেসি। তবে এতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ২-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে মায়ামি। 

ম্যাচ শেষে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মায়ামি কোচ হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানো। তিনি বলেন, ‘পেনাল্টিটা আমাদের একটা ধাক্কা দিয়েছে। কারণ, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো খেলছিলাম। আমার মনে হয় সিদ্ধান্তটা বিতর্কিত। রেফারিং নিয়ে কথা বলা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু এখন বলতে হচ্ছে পেনাল্টির সিদ্ধান্তের বিষয়টি ভিএআরে না যাওয়াটা অদ্ভুত লেগেছে।’

 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-১৬ আসনে ধানের শীষে লড়বেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল 

চোট, খারাপ ছন্দ, বিতর্ক বা ব্যক্তিগত জীবন: ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ইয়ামাল

৪৩ দিন ও ৯ ম্যাচ পর মাঠে ফিরে প্রাণবন্ত নেইমার 

মিউনিখে ২০২৮ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এমবাপ্পের জোড়া গোলে বড় জয় রিয়াল মাদ্রিদের

আর্জেন্টাইন গায়িকার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা ইয়ামালের

ভারত আসবে চার দিন আগে, আতিথেয়তা দিতে প্রস্তুত তাবিথ

চেলসির বিপক্ষে পেদ্রিকে পাচ্ছে না বার্সা, ইয়ামালকে নিয়েও শঙ্কা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng