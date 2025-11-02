শেষ মুহূর্তে মেসির গোল, তবুও হারলো মায়ামি 

কখনো মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে–অফ কনফারেন্স সেমিফাইনালে ওঠেনি ইন্টার মায়ামি। এবার সুযোগ এসেছিল দলটির সামনে। তবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারা। শেষ মুহূর্তে লিওনেল মেসি গোল করলেও নাশভিলের ২-১ গোলে হেরে মাঠ ছেড়েছে মায়ামি।
তবে এখন কনফারেন্স সেমিফাইনালে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে মায়ামির সামনে। আগামী ৮ নভেম্বর আবারও মুখোমুখি হবে মায়ামি-নাশভিল। সে ম্যাচের জয়ী দল পরের ধাপে উঠবে।
নাশভিলের মাঠ জিওডিস পার্কে ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। ৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে নাশভিলকে এগিয়ে দেন স্যাম সারিজ। বিরতির আগেই লিড ব্যবধান দ্বিগুণ করে নাশভিল। ৪৫ মিনিটে হানি মুখতারের কর্নার কিকে আসা বলে পা ছুঁয়ে জালে জড়ান জশ বাউয়ের।
ম্যাচের শেষ দিকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মায়ামি। আর তাতেই ৯০ মিনিটে বক্সে ঢুকে জোরালো শটে বল জালে জড়ান মেসি। তবে এতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ২-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে মায়ামি।
ম্যাচ শেষে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মায়ামি কোচ হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানো। তিনি বলেন, ‘পেনাল্টিটা আমাদের একটা ধাক্কা দিয়েছে। কারণ, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো খেলছিলাম। আমার মনে হয় সিদ্ধান্তটা বিতর্কিত। রেফারিং নিয়ে কথা বলা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু এখন বলতে হচ্ছে পেনাল্টির সিদ্ধান্তের বিষয়টি ভিএআরে না যাওয়াটা অদ্ভুত লেগেছে।’