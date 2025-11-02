সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘কিং’-এর টাইটেল উন্মোচন, জন্মদিনে শাহরুখের রাজকীয় চমক

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৫
শাহরুখ খান। ছবি: কোলাজ ইত্তেফাক

বলিউড বাদশাহ শাখরুখ খানের জন্মদিন বলে কথা। চমক থাকবে না সেটি কী করে হয়! আর তাই তিনি নিজের ৬০তম জন্মদিনে হাজির হলেন এক রাজকীয় চমক নিয়ে। 

শাহরুখ আজ প্রকাশ করলেন তার পরবর্তী সিনেমা ‘কিং’-এর টাইটেল। 

রোববার ২ নভেম্বর প্রকাশের পর থেকেই টাইটেল ভিডিও ঝড় তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, ভক্তদের উচ্ছ্বাসে যেন টইটুম্বুর নেটদুনিয়া।

নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেল ফেসবুকে সিনেমার টাইটেল শেয়ার করে শাহরুখ লিখেছেন, শত দেশে বদনাম হয়েছে আমার, দুনিয়া একটাই নাম দিয়েছে, ‘কিং’। সময় এসে গেছে। দেখা হবে ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে।'

টাইটেল-এর শুরুতেই শোনা যায় শাহরুখের সেই গভীর ভয়েস, ‘কতটা খুন করেছি, মনে নাই। ভালো লোক না খারাপ লোক, কখনো জিজ্ঞেস করিনি।‘ এই এক লাইনেই যেন ফিরিয়ে আনল ডন, রাইস আর জাওয়ান-এর সেই কিংবদন্তি ভঙ্গি।

ফার্স্ট লুকে শাহরুখকে দেখা যাচ্ছে একদম নতুন রূপে। সাদা চুলে, দাড়িতে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক স্টাইলিশড উপস্থিতি। যেন বুড়ো নয়, বরং আরও ভয়ংকর এক রাজা ফিরে এসেছে।

ছবির টাইটেল দেখে স্পষ্ট, ‘কিং’ হবে এক স্টাইলিশড অ্যাকশন থ্রিলার, যেখানে রাজত্ব করবে স্টাইল, থ্রিল আর অ্যাটিটিউড। ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ, যিনি এর আগেও পাঠান ও ওয়ার দিয়ে দর্শক মাতিয়েছেন। এই সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে থাকতে পারেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, সুহানা খান ও অভয় ভার্মা।

জানা গেছে, অভিষেক বচ্চনকে দেখা যাবে ছবির মূল ভিলেনের চরিত্রে, আরশাদ ওয়ারসিও থাকবেন বিশেষ একটি ভূমিকায়। ছবির শুটিং শুরু হয়েছে কয়েক মাস আগেই, এবং ২০২৬ সালেই বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে ‘কিং’।

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বলিউড শাহরুখ খান সুহানা খান সিনেমা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

