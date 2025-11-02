সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সপ্তম হয়েও প্রায় ৭ কোটি টাকা পাচ্ছেন বাংলাদেশের মেয়েরা

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৫
ছবি: সংগৃহীত

পর্দা নামতে যাচ্ছে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের। রোববার (২ নভেম্বর) নাবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দু'দলের সামনেই প্রথমবার শিরোপা জয়ের সুযোগ এটি। শিরোপা জয়ের পাশাপাশি বিশাল অঙ্কের অর্থও পাবে চ্যাম্পিয়ন দল।

এবারের নারী বিশ্বকাপে মোট ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার অর্থ পুরস্কার রেখেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। যা ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিশ্বকাপে মোট প্রাইজমানির চেয়েও ১ কোটি ডলার বেশি। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে মোট প্রাইজমানি ছিল মাত্র ৩৫ লাখ ডলার।

এবারের বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৫ কোটি টাকা। আর রানার্সআপ হওয়া দল পাবে চ্যাম্পিয়নের ঠিক অর্ধেক—২২ লাখ ৪০ হাজার ডলার।

এবারের পুরস্কারগুলো মোট তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে অংশগ্রহণ, টুর্নামেন্টে অবস্থান এবং জয়সংখ্যা। এর মধ্যে প্রথমটি সবার জন্যই সমান। অর্থাৎ বাংলাদেশ যা পাবে, চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলও তা-ই পাবে। এই খাত থেকে বাংলাদেশ পাচ্ছে আড়াই লাখ ডলার।

Bangladesh bowlers rattled Pakistan in their opening game, Bangladesh vs Pakistan, Women's ODI World Cup, Colombo, October 2, 2025

বাংলাদেশ দল ৭ ম্যাচের মধ্যে জয় পেয়েছে একটিতে। এখান থেকে জয় বাবদ ৩৪ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার পেয়েছে টাইগ্রেসরা।

সব মিলিয়ে এবারের নারী বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ বাবদ আড়াই লাখ, সপ্তম হিসেবে ২.৮০ লাখ এবং এক জয় বাবদ ৩৪৩১৪ ডলার মিলিয়ে মোট ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৩১৪ ডলার পাচ্ছে। যা বাংলাদেশি টাকায় ৬ কোটি ৯০ লাখ ২৭ হাজার টাকা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

নারী ক্রিকেট বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ওয়ানডে

