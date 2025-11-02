সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রোপাগান্ডা করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে: মির্জা ফখরুল

সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা প্রচার করে দেশে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
রোববার (২ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন। এর আগে ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ৭ নভেম্বর আমাদের কাছে, গোটা জাতির কাছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। বিশেষ করে আজকে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, যখন মানুষ একটা অনিশ্চয়তা ও হতাশার মধ্যে চলে যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ বারবার চিন্তা করছে কি হবে? কি হতে পারে৷ আমাদের যে বাংলাদেশের শক্ররা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে, মাথা তু্লে উঠতে শুরু করেছে।
মির্জা ফখরুল বলেন, যতই সময় যাচ্ছে ততই পুরোপুরি একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি অপচেষ্টা চলছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দেখছি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও সেই প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা প্রচার দিয়ে বাংলাদেশে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে।