সিইসির সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি, ‘শাপলা’ প্রতীক চায় দলটি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে নির্বাচন ভবনে সিইসির দপ্তরে প্রবেশ করেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসা ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ।
সূত্র থেকে জানা যায়, ভোটের প্রতীকের তালিকায় ‘শাপলা’ প্রতীক অন্তর্ভুক্তির দাবিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এনসিপি দীর্ঘদিন ধরে ‘শাপলা’কে দলীয় প্রতীক হিসেবে দাবি জানিয়ে আসছে। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ‘শাপলা’ প্রতীক বর্তমানে নির্বাচন পরিচালনা বিধিতে না থাকায় এটি কোনো রাজনৈতিক দলকে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয়।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য প্রতীকের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে ‘শাপলা কলি’ যুক্ত করা হলেও এনসিপি দাবি করে, তাদের দীর্ঘদিনের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দুটি নতুন দলকে নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ইসি। এর মধ্যে এনসিপিও রয়েছে। দলটির বিষয়ে কোনো আপত্তি আছে কি না তা জানতে বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া চলছে।
দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, “নতুন দল হিসেবে সহযোগিতার পরিবর্তে আমাদের কাজে বাধা তৈরি করছে নির্বাচন কমিশন। শাপলা কলি প্রতীক তারা এক মাস আগেই দিতে পারত। আমরা শাপলাই চাই।”