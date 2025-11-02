সেকশন

পুতিন-ট্রাম্পের মধ্যে জরুরি বৈঠকের কোনো প্রয়োজন নেই: মস্কো

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২৬
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেন সংঘাত সমাধানের জন্য কাজ করা প্রয়োজন, তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে এই মুহূর্তে জরুরি বৈঠকের কোনো প্রয়োজন নেই। রোববার (২ নভেম্বর) ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এমনটাই বলেছেন।

দুই নেতার মধ্যে সরাসরি বৈঠকের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রুশ বার্তা সংস্থা তাসকে তিনি বলেন, 'কল্পনাপ্রসূতভাবে বলতে গেলে, এটা সম্ভব। তবে এই মুহূর্তে এর কোনো প্রয়োজন নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'এই পর্যায়ে, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর সূক্ষ্ম কাজ অপরিহার্য।'

পেসকভের মন্তব্য এমন এক প্রেক্ষাপটে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া আলোচনা স্থগিত রয়েছে। মস্কো বারবার বলে আসছে, ইউক্রেন প্রকৃত সংলাপের চেয়ে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যেমন, টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো উন্নত পশ্চিমা অস্ত্র চেয়ে অনুরোধ।

সাম্প্রতিক আলাস্কা বৈঠকের পর ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে সর্বশেষ ফোনালাপটি গত ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তাদের কথা হয়েছিল।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর থেকে এটি ছিল দুই নেতাদের মধ্যে অষ্টমবারের মতো সরাসরি যোগাযোগ। বিষয়টি স্থবির শান্তি প্রচেষ্টার মধ্যে অনিশ্চিত কূটনীতির ধারা অব্যাহত রেখেছে।

