সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
আইন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে বিএনপিকে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ এনসিপির

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:২৪

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে বিএনপিকে সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২০ অনুচ্ছেদ সংশোধন প্রসঙ্গে সরকারের অবস্থান জানতে চেয়ে দলটি আইন উপদেষ্টার কাছে চিঠিও পাঠিয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন স্বাক্ষরিত চিঠিটি আইন উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন নিয়ে বিএনপিকে দেওয়া আইন উপদেষ্টার ব্যক্তিগত আশ্বাস রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতার পরিপন্থি। উপদেষ্টা হিসেবে তিনি সরকারের নিরপেক্ষ প্রতিনিধি—কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। নির্বাচনী আইন সংশোধনের মতো বিষয়ে এককভাবে কোনো দলকে আশ্বাস দেওয়া সরকারের প্রতি জনআস্থা ও নিরপেক্ষতার ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ২০ অনুচ্ছেদ সংশোধন নিয়ে আইন উপদেষ্টা নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন, যা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থি।

এনসিপি তাদের চিঠিতে তিনটি ব্যাখ্যা দিয়ে যুক্তি তুলে ধরে কেন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের প্রতীকে নির্বাচন করা গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতার জন্য ক্ষতিকর।

দলটির মতে—এতে নিবন্ধন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, ভোটার জানেন না তিনি কাকে ভোট দিচ্ছেন এবং বড় দলগুলো কৃত্রিম বহুদলীয়তা সৃষ্টি করে ছোট ‘প্রক্সি দল’ দিয়ে নিজেদের সুবিধা নেয়।

এনসিপি নির্বাচন কমিশন ও সংস্কার কমিশনের অবস্থানের সঙ্গে একমত জানিয়ে বলেছে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২০ অনুচ্ছেদে সংশোধন এনে স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন—কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য কোনো দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে পারবে না।

তাদের দাবি, এতে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ সংকুচিত হবে না, বরং প্রকৃত গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ শক্তিশালী হবে। একইসঙ্গে ভোটারের অধিকার, রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা ও সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষাও নিশ্চিত হবে।

চিঠিতে সরকারকে এই দুটি বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে এনসিপি।

বিএনপি রাজনীতি অভিযোগ আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এনসিপি

