সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চীনকে ঠেকাতে প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করবে কানাডা-ফিলিপাইন

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৩
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

দক্ষিণ চীন সাগরে চীনকে ঠেকাতে কানাডা এবং ফিলিপাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করবে। রোববার (২ নভেম্বর) এই চুক্তিটি সই হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিলিপাইনের কর্মকর্তারা।

এপির প্রতিবেদন অনুসারে, এই চুক্তির ফলে দুই দেশের বাহিনী যৌথভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির মহড়া পরিচালনা এবং চলমান আক্রমণ রোধে নিরাপত্তা জোটের সম্প্রসারণ করা যাবে।

ফিলিপাইনের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, রোববার (২ নভেম্বর) ম্যানিলায় এক বৈঠকের পর দেশটির প্রতিরক্ষা সচিব গিলবার্তো তেওডোরো জুনিয়র তার কানাডিয়ান প্রতিপক্ষ ডেভিড ম্যাকগিন্টির সঙ্গে 'স্ট্যাটাস অফ ভিজিটিং ফোর্সেস' চুক্তিতে সই করবেন। অনুমোদনের পর চুক্তিটি কার্যকর হবে।

কানাডা এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের সামরিক উপস্থিতি জোরদার করছে। 'বিতর্কিত জলসীমায়' নিজেদের শক্তিশালী করতে ফিলিপাইন এসব দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চীন ফিলিপাইনকে 'সমস্যা সৃষ্টিকারী' এবং 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য নাশকতাকারী' বলে অভিহিত হয়েছে।

এপির প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, চীন বিতর্কিত জলসীমায় ফিলিপাইনের উপকূলরক্ষী ও মৎস্যজীবী জাহাজের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জলকামান এবং বিপজ্জনক কৌশল ব্যবহার করেছে। ফলে ছোটখাটো সংঘর্ষ এবং ফিলিপিনো কর্মীদের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই এবং তাইওয়ানও দীর্ঘদিন ধরে চলমান এই আঞ্চলিক বিরোধে জড়িত।

ইত্তেফাক/এমএমকে/এসকে

বিষয়:

এশিয়া চীন বিশ্ব সংবাদ চুক্তি ফিলিপাইন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানের আল-ফাশারে গণহত্যার তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে তিন পর্বতারোহীর মৃত্যু, নিখোঁজ ৮

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আফগানিস্তান কেন এতো ভূমিকম্পপ্রবণ

সীমান্তে ভারী অস্ত্র ও মাইন অপসারণ শুরু করেছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

একদিন বাদেই নিউ ইয়র্কে মেয়র নির্বাচন, নাটকীয়ভাবে এগিয়ে মামদানি

ভেনেজুয়েলার কাছে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত নৌঘাঁটি সংস্কার করছে যুক্তরাষ্ট্র

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng