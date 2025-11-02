সেকশন

স্বাদ পরীক্ষা করার সময় সোনার দানা গিলে ফেলল ১১ বছরের শিশু

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৬
ছবি: এআইয়ের সাহায্যে তৈরি

চীনের জিয়াংসু প্রদেশের কুনশানে ঘটেছে এক অভিনব ঘটনা। ১১ বছর বয়সী এক শিশু গিলে ফেলেছে ১ লাখ ৭২ হাজার টাকা মূল্যের একটি আসল সোনার দানা (গোল্ড বিন)। 

দক্ষিণ-পূর্ব চীনের জিয়াংসু প্রদেশের কুনশানের বাসিন্দা জি গত ১৭ অক্টোবর ১০ গ্রামের একটি সোনার দানা কেনেন। কয়েক দিন পর ২২ অক্টোবর তার ছেলে সোনার দানাটি হাতে পেয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ গিলে ফেলে। গিলে ফেলা সোনার দানার দাম প্রায় ১০ হাজার ইউয়ান, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৭২ হাজার টাকা। 

এ সময় জি বারান্দায় কাপড় ধুচ্ছিলেন। তার ছেলে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে এসে জানায়, সে গোল্ড বিনটি গিলে ফেলেছে। তার ভয় হচ্ছে সে কি এখন মারা যাবে! জিকে তার ছেলে আরও জানায়, জিব দিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করার সময় সে সোনার দানাটি গিলে ফেলেছে।

প্রথমে জি ভেবেছিলেন, ছেলে মজা করছে। পরে দেখেন সোনার দানাটি নেই। তখন তিনি চিন্তায় পড়ে যান। জির তখন মনে পড়ে, তার ভাগনিও একবার একটি কয়েন গিলে ফেলেছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার বলেছিলেন, এটি গুরুতর কিছু নয়। মলের সঙ্গে বের হয়ে যাবে।

জি মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে থাকেন কী করা যায়। ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করে তিনি দেখেন, সোনার জিনিসও একইভাবে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে।

টানা পাঁচ দিন নজরদারির পরও দানা না পাওয়ায় ২৬ অক্টোবর জি ছেলেকে নিয়ে যান কুনশান ফিফথ পিপলস হাসপাতালে। সেখানে এক্স-রেতে দেখা যায় শিশুটির পেটে সোনার দানাটি এখনও আছে। যদিও ছেলেটির কোনো ব্যথা বা বমি ছিল না।

পরে একই দিন সন্ধ্যায় সোনার দানাটি নিরাপদে বের হয়ে আসে। তবে তা স্বাভাবিকভাবে না চিকিৎসা পদ্ধতিতে বের হয়েছে, তা প্রতিবেদনে স্পষ্ট করা হয়নি। 
ঘটনাটি এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল—অনেকে বলছেন, এমন বাচ্চা থাকলে ঘরে সোনা রাখা বিপজ্জনকই বটে।

সূত্র: ডেইলি জাগরান

ইত্তেফাক/এএম/আরজেড

