সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘ধানের শীষ’ আর ‘শাপলা কলিতে’ হবে ফাইট: নাসীরুদ্দীন

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৮
গ্রাফিক্স: ইত্তেফাক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মূখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ধানের শীষ আর শাপলা কলিতে হবে ফাইট। আমাদের দল থেকে ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়া হবে।

রোববার (২ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। 

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, আমরা নতুন করে প্রতীক বরাদ্দের আবেদন করেছি। একইসঙ্গে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করতে বিএনপি এবং জামায়াতকেও সর্তক করেন তিনি।

পাটওয়ারী বলেন, বিএনপির চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে এবং জামায়াতে ইসলামীর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এনসিপি যুক্ত হতে চায় না। এই দুই দল নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসলে জোটের চিন্তা করবে এনসিপি।

প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশ্যে নাসীরুদ্দীন বলেন, সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টারা বিভিন্ন দলের সঙ্গে গোপনে প্রেম করলে, গণতন্ত্রের যাত্রা ব্যাহত হবে। এ বিষয়ে সজাগ থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
 
নির্বাচন কমিশনকে ইঞ্জিনিয়ারিং কমিশন উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন বলেন, নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারী আচরণ দেখেছে দেশের মানুষ।

ইত্তেফাক/এনএ

