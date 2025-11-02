প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এক নারীকে (৩০) ধর্ষণের অভিযোগে জালাল হাওলাদার (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার রাত ১০টার দিকে কালাইয়া ইউনিয়নের চরকালাইয়া গ্রামে ওই নারী একা থাকাকালীন বৃদ্ধ জালাল হাওলাদার তার ঘরে প্রবেশ করে। ওই নারী চিৎকার করলে স্থানীয়রা দ্রুত বাড়ি ঘিরে ফেলে। স্থানীয়দের সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১টার দিকে জালাল হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করে।
বাউফল থানার ওসি (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় থানায় ধর্ষণ মামলা হলে অভিযুক্ত জালাল হাওলাদারকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।