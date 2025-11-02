সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিলেট সীমান্তে বাংলাদেশে ঢুকে বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেললো বিএসএফ

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:১১
সিলেটের জকিগঞ্জের রসুলপুর এলাকায় রোববার সকালে বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করে বিএসএফ সদস্যরা।

সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর একটি দল। এসময় তারা রসুলপুর এলাকার কৃষকদের ফসল রক্ষায় স্থাপন করা বাঁশের খুঁটি ও কিছু স্থাপনা ভেঙে ফেলে।

শনিবার (২ নভেম্বর) সকালে সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার ৯নং মানিকপুর ইউনিয়নের রসুলপুর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে তারা প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে বিজিবির (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) হস্তক্ষেপে বিএসএফ সদস্যরা নিজেদের সীমান্তে ফিরে যায়।

জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (১৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিএসএফ সদস্যদের প্রবেশের ঘটনায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছি। ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা পুনরায় না ঘটে, সে বিষয়ে বিএসএফকে কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ঘটনাটি নিয়ে বর্তমানে পতাকা বৈঠক চলছে। সীমান্তে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ সিলেট বিজিবি বিএসএফ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাটি খুঁড়তেই পিতলের হাঁড়িতে মিললো শতবর্ষী পুরোনো রুপার মুদ্রা

উখিয়ার কুতুপালংয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের তিনদিন অটোচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১০

চরের ঘাস নয়, চরের জীবন ‘কাইশা’

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

ঘোড়াঘাটে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তালিকায় নেই হিজড়াদের নাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng