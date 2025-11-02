সেকশন

আল্পস পর্বতমালার তুষারধসে পাঁচ জার্মান পর্বতারোহীর মৃত্যু

আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:২০
ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল। ছবি: সংগৃহীত

ইতালীয় আল্পস পর্বতমালায় তুষারধসে পাঁচ জন জার্মান পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল শনিবার পর্বতারোহীরা সোলদা গ্রামের কাছে অর্টলার পর্বতমালার সিমা ভার্টানায় আরোহণের জন্য রওনা হন। চূড়ায় পৌঁছানোর সময় তুষারধসের ঘটনা ঘটে।

দড়ি ধরে পর্বতে ওঠার সময় তুষার ও বরফের স্রোত দুটি পৃথক দলের সদস্যরা ছিটকে পড়ে যান। এরপর ইতালির উদ্ধারকারী পরিষেবা দল ঘটনাস্থলে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে।

শনিবার দুই পুরুষ এবং একজন নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। আজ রোববার অন্য দুই নিহত ব্যক্তি, একজন বাবা ও তার ১৭ বছর বয়সী মেয়েকে পাওয়া যায়। অন্য দুই পর্বতারোহী অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেছে যান।

সুইজারল্যান্ড সীমান্তের কাছে ইতালীয় আল্পস পর্বতমালার অংশ 'অরটলার ম্যাসিফ' অভিজ্ঞ পর্বতারোহী এবং দর্শনার্থীদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য।

