অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনলো ভারত 

প্রথম ম্যাচ ভেসে যায় বৃষ্টিতে। দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়ে ভারত। তবে তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের দেখা পেয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। অজিদের ৫ উইকেটে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-১ এ সমতা এনেছে সফরকারীরা।

রোববার (২ নভেম্বর) হোবার্টে টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিংয়ে পাঠান সূর্যকুমার যাদব। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জোড়া উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে স্বাগতিকরা। এরপর মিচেল মার্শকে সঙ্গে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন টিম ডেভিড। ৫৯ রানের জুটি গড়েন তারা।

দলীয় ৭৩ রানে ১৪ বলে ১১ রান করে আউট হন মার্শ। তার বিদায়ের পর দ্রুতই আরও দুই উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। তবে মার্কাস স্টোনিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় বোলারদের ওপর চড়াও হন ডেভিড। মারমুখী ব্যাটিংয়ে ফিফটি তুলে নেন তিনি।

৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৩৮ বলে ৭৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে আউট হন ডেভিড। তার বিদায়ের রানের চাকা সচল রাখেন স্টোনিয়াস। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়া। ৮ চার ও ২ ছক্কায় ৩৯ বলে ৬৪ রান করেন স্টোনিয়াস। শেষ দিকে ১৫ বলে ২৬ রানের ক্যামিও খেলেন ম্যাথু শর্ট। ভারতের পক্ষে আর্শদ্বীপ সিং নেন ৩টি উইকেট। 

১৮৭ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে প্লেতেই দুই উইকেট হারায় ভারত। অভিষেক শর্মা ২৫ ও শুভমান গিলের ১৫ রান করে ফিরে যান। অতি আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে দলীয় ৭৬ রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। ১১ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ২৪ রান করেন সূর্যকুমার।

এরপর অক্ষর প্যাটেল ও তিলক ভর্মা মিলে দলের হাল ধরে। অক্ষর ১৭ ও তিলক ২৯ রান করে সাজঘরে ফিরে যান। তবে ওয়াশিংটন সুন্দর ও জিতেশ শর্মা দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন। ওয়াশিংটন ২৩ বলে ৪৯ ও জিতেশ ১৩ বলে ২২ রানে অপরাজিত থাকেন। অজিদের পক্ষে নাথান এলিস নেন ৩টি উইকেট।

